Arequipa: Gobernador Cáceres Llica y un mundo paralelo [VIDEO]

Elmer Mamani

El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, trató de pintar una realidad distinta a lo acontece en Arequipa. Junto a sus funcionarios entre ellos, el nuevo gerente de Salud, Christian Nova, hizo un resumen de todas sus acciones durante la pandemia. Mientras Cáceres daba su conferencia el presidente Martín Vizcarra anunciaba el decreto de intervención del sistema de salud de Arequipa por la crisis sanitaria.

De la medida adoptada por el Gobierno se enteró en plena conferencia y la minimizó. Horas antes la asesora del Minsa, Zulema Tomás, declaró que hallaron toneladas de equipos de protección para personal y medicamentos enviados por el Gobierno y que no fueron distribuidos por la Gerencia Regional de Salud. Esto fue mencionado por Vizcarra como una de las serias falencias halladas.

Al ser consultado por esto, el gobernador aceptó la falta. “Es cierto, lamentablemente en los hospitales hay grupos que aprovechan el momento. Es más el gerente (de Salud, Christian Nova) ha encontrado EPP depositados y él mismo tiene que repartir en el Honorio Delgado”, sostuvo.

Cáceres se defendió diciendo que no puede estar verificando el depósito y distribución de insumos. “Hay un directo responsable, hay un gerente (…) En todo sitios se cuecen habas”; indicó. La autoridad también aprovechó la oportunidad para señalar que los que más han colapsado son los de EsSalud y no ellos. “Está científicamente demostrado que hay más muertos en EsSalud”, pronunció.

Su discurso lo inició hablando de su obra del cementerio COVID-19 en Uchumayo. Sostuvo que la Procuraduría del Gobierno Regional denunciará a la jueza Karina Apaza por disponer que no se realicen más inhumaciones. “Yo la hago responsable. ¿Dónde vamos a llevar los muertos? Le pido anule ese dictamen (…) En todo caso llevaremos los muertos a su casa”, advirtió.

También exhortó a que los congresistas presenten una ley para aprobar la aplicación de dióxido de cloro en pacientes con coronavirus. “Hagan una ley como en Bolivia y que no le tengan miedo a esas farmacias que lucran con las vidas”, sostuvo. En un momento se dirigió a sus enemigos políticos: “Mientras viva, Tía María no va. Tendrán que matarme primero”, indicó. Por último pidió disculpas a los médicos. “Quiero disculparme con los médicos, si he fallado, no lo hice con saña, fueron temas administrativos o por gerencia”.

Sus funcionarios también sacaron pecho por la gestión. El gerente de Presupuesto y Planificación, Javier Rospigliosi, indicó que son la cuarta región con gasto presupuestal COVID-19 entre las 24 regiones del país. Sostuvo que llegaron al 58% de gasto muy por encima del promedio nacional. Además responsabilizó a la reactivación económica de la propagación del virus.

Evaluarán que planta de oxígeno recargue balones

El hospital Honorio Delgado Espinoza empezó a recepcionar la donación de 20 mil metros cúbicos de oxígeno de la empresa Southern. Esta mañana el presidente del Comando COVID-19 Arequipa, general EP Edward Gratelly, recibió la primera cisterna.

También se instala la planta generadora de oxígeno medicinal donada por Cerro Verde. El director del nosocomio, Richard Hernández, sostuvo que ven la posibilidad de que también abastezcan a los balones de oxígeno para tratar a los pacientes que no están hospitalizados. Por mientras los 30 mil metros cúbicos por día que genere la planta del hospital será para una de las alas del piso.