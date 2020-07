El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, sostuvo este miércoles que “los golpes” ayudarán al ministro de Trabajo, Martín Ruggiero, a “aprender política”.

En la reciente conferencia de prensa del Poder Ejecutivo, Cateriano Bellido señaló que la política es un “juego de ataque y de defensa” que ayudará a formar a Ruggiero. Sin embargo, también mencionó que, por la difícil situación que atraviesa el país por la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19), “debe primar el interés nacional”.

“Los golpes lo ayudarán también a aprender en el quehacer de la política y el golpe en política ayuda, señor Presidente, porque es un juego de ataque y de defensa, pero lo que debe primar siempre el interés nacional. En este momento todos deben sumar esfuerzos. No distinguir a ancianos de jóvenes, a socialistas con apristas, populistas o pepecistas, hay de todo, presidente, pero en este momento la grave crisis nos obliga al esfuerzo de todos”, expresó.

Minutos antes de ello, el primer ministro le dijo al jefe de Estado que, a su criterio, era “de centro izquierda” y que no ha dado un giro del “castrochavismo a la derecha” al designarlo como titular del Gabinete Ministerial, “como le han querido imputar”.

“No sé si lo voy a interpretar correctamente que ha pasado del castrochavismo a la derecha que me quieren imputar. Creo que no. Es más, yo creo que usted está, presidente, más en el centro izquierda o tal vez en lo que se llamaba en el pasado la izquierda democrática. No lo veo tampoco a usted como un liberal a ultranza como ahora pretenden algunos”, indicó.

Estas declaraciones de Pedro Cateriano se produjeron luego que sean cuestionados por la designación de Martín Ruggiero en la cartera de Trabajo. El nombramiento del abogado de 32 años levantó la polémica, ya que, según manifiestan, no tiene la experiencia suficiente para liderar ese sector durante la emergencia.

Ante ello, Ruggiero Garzón, quien participó por primera vez en las habituales conferencias de prensa de Martín Vizcarra, respondió que tiene “más de 10 años de trayectoria profesional” y que los pone “al servicio del gabinete”.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.