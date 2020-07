El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, le dijo este miércoles al jefe de Estado, Martín Vizcarra, que, tras su designación como primer ministro, le han querido imputar un giro “del castrochavismo a la derecha”, pero que, a su criterio, la posición del mandatario es de “centro izquierda”.

“No sé si lo voy a interpretar correctamente que ha pasado del castrochavismo a la derecha que me quieren imputar. Creo que no. Es más, yo creo que usted está, presidente, más en el centro izquierda o tal vez en lo que se llamaba en el pasado la izquierda democrática. No lo veo tampoco a usted como un liberal a ultranza como ahora pretenden algunos”, expresó Cateriano Bellido, quien cumple en esta jornada una semana en el cargo.

Estas declaraciones del primer ministro se produjeron en la reciente conferencia de prensa del Poder Ejecutivo, en la que a Martín Vizcarra se le preguntó si confía en la labor del nuevo ministro de Trabajo, Martín Ruggiero, abogado al que cuestionan por, según manifiestan, no tener la experiencia suficiente para liderar ese sector en una situación difícil como la que atraviesa el país frente al nuevo coronavirus (COVID-19).

Al respecto, Pedro Cateriano, quien señaló que están “sujetos a la crítica y a la especulación”, manifestó que él era el responsable político por cada uno de los nombramientos de los nuevos ministros y no el presidente de la República.

“El presidente del Consejo de Ministros propone, el jefe de Estado decide y nombra, pero el responsable político es el primer ministro, porque el presidente de la República, de acuerdo a la Constitución, es irresponsable políticamente, no responde por ninguno de sus actos, porque existe una institución llamada refrendo ministerial. [...] soy el responsable de todos los nombramientos, porque los he refrendado y, entre ellos, el del ministro de Trabajo”, agregó.

En otro momento de la conferencia, Martín Vizcarra señaló que coincidió con Pedro Cateriano en que “este debe ser un Gobierno para la mayoría” y dejar de lado “las etiquetas”.

“Poner etiquetas a los Gobiernos es un tema del pasado. Este es un Gobierno que se preocupa por la persona”, añadió.

