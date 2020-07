Gobernador de La Libertad respondió ante Comisión Fiscalizadora del Congreso

Coronavirus en Perú. El gobernador de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, respondió ante la Comisión de Fiscalización y Contraloria del Congreso de la República, por las acciones realizadas frente a la crisis sanitaria que se vive con la COVID-19, donde la autoridad regional fue cuestionada por autoridades y población.

Durante su presentación, la congresista María Retamozo del Frepap, fue quien le señaló directamente que “había ocultado la verdad”, en relación a presencia del Presidente Martín Vizcarra en Trujillo.

“Quiero reconocer que esta pandemia está destrozando los mejores sistemas de salud en el mundo. Cada hora, mínimo tenemos un paciente que fallece, está disminuyendo esas cifras, pero yo no puedo cantar victoria, porque ya aprendí la lección. Yo manifiesto que sí me equivoque, y quería darle una confianza a la población que esto lo teníamos con un manejo considerable”, señaló Llempén.

Respondió al cuestionamiento sobre el funcionamiento del Hospital Temporal Ramón Castilla.

“En este hospital temporal tenemos pacientes leves y moderados. Esto lo ha realizado la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. No se había contratado a todo el personal de la salud, porque ya no hay ese personal para contratar. Hemos asignando 53 millones de presupuesto, pero no hay donde comprar, esa es la realidad”, expresó.

La autoridad regional explicó que han redoblado esfuerzos en el equipamiento de los hospitales y profesionales de la salud.

“Aquí se está haciendo un trabajo realmente estamos multiplicando lo que teníamos nosotros. 40 camas en el hospital Regional, 240 ahora, seis veces más hemos crecido, teníamos 9 ventiladores, ahora tenemos 40, hemos crecido más de cuatro veces. En los profesionales, tenemos 2 mil profesionales”, indicó.

Hospital Primavera

Fue interrogado por el Hospital Primavera, donde se viene realizando pruebas rápidas, que es de su propiedad y el gobernador señaló que no tiene ningún vínculo en el accionariado de dicha institución y que fue el primero en presentar su declaración de conflictos y que esta empresa se maneja independiente a su accionar como autoridad.