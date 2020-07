En una conferencia de prensa que se desarrolló a la misma hora que la realizada por el presidente de la República, Martín Vizcarra, donde anunciaba la intervención del Ministerio de Salud en Arequipa; el gobernador de esta región, Elmer Cáceres Llica, pedía al Congreso de la República que apruebe una norma para el reparto de dióxido de cloro a la población.

Cáceres Llica, muy efusivo, pidió “a los congresistas que no hacen nada por Arequipa, que declaren el uso del dióxido de cloro”.

Para reforzar su requerimiento al Parlamento, Cáceres Llica puso como ejemplo al vecino país Bolivia, con relación al uso de dicho desinfectante. No obstante, al parecer, el gobernador de Arequipa, desconoce que el último 20 de julio, el Ministerio de Salud del país altiplánico emitió un comunicado donde señala que el uso del dióxido de cloro “pone en alto riesgo la vida del pueblo boliviano”

Comunicado del Ministerio de Salud de Bolivia.

“Cierto que no lo permite la ley, pero me gustaría repartir dióxido de cloro, pero seguro me harían una denuncia”, dijo Elmer Cáceres Llica con relación a la solución desinfectante cuyo uso no tiene base científica.

De acuerdo a la autoridad de Arequipa, los parlamentarios no deberían tener miedo a las empresas farmacéuticas trasnacionales “que lucran con la vida del ser humano (...) Hagan su chamba, señores”.

Elmer Cáceres indicó que las personas están tomando el dióxido de cloro sin ningún control médico y que es una realidad innegable, por lo que solicitó que en ese sentido, en Congreso del Perú reglamente su uso.

Es más, durante su intervención, el nuevo gerente regional de Salud de Arequipa, Christian Nova, reconoció que él mismo ha tomado el dióxido de cloro.