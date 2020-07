Por: Milagros Berríos y Deysi Pari

Arequipa, el epicentro de la pandemia, poco ha cambiado desde la visita del presidente Martín Vizcarra. “Los esfuerzos se deben notar desde mañana”, dijo el último domingo. Sin embargo, en el hospital Covid-19 Honorio Delgado, la situación sigue siendo crítica. Hasta ayer por la tarde, las carpas frente al triaje de dicho establecimiento permanecían llenas de pacientes, otros llevaban varias horas a la intemperie a la espera de atención, y las familias aún se disputaban balones de oxígeno en los carros que también se utilizan como camas.

La región del sur vive días dolorosos. En medio del colapso de los hospitales, la descoordinación de las autoridades, la necesidad de más médicos, enfermeras y equipos de protección, el gobierno central evalúa la posibilidad de asumir el control de su sistema de salud, labor que tiene a su cargo el gobierno regional, encabezado por Elmer Cáceres Llica, en el marco de la descentralización. Esto será debatido hoy en la sesión del Consejo de Ministros.

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, refirió que esta medida ya ha sido conversada con el presidente Martín Vizcarra, la titular de EsSalud, Fiorella Molinelli, y el jefe del comando Covid-19 Arequipa, Edward Gratelly, a partir de la visita a la referida localidad el fin de semana. Esto estará supeditado, según Mazzetti, a las decisiones que tome el gobierno regional.

Bajo esa premisa, ayer acudió a la Ciudad Blanca una nueva misión técnica, liderada por la exministra de Salud Zulema Tomás, para buscar un trabajo conjunto con las autoridades locales e informar de los avances al gobierno central. La acompañó la jefa de EsSalud, quien llevó un contingente de 60 profesionales de la salud y 150 balones de oxígeno medicinal.

“Le he dejado un mensaje al gobernador regional con el cual no he podido comunicarme para que esté en coordinación con ella (Tomás) y ver cómo se puede solucionar esta situación en el marco de la colaboración de las autoridades regionales”, dijo Mazzetti, quien agregó que Cáceres Llica “tiene que tomar decisiones claras” y criticó que no se hayan movilizado los recursos suficientes para enfrentar la pandemia, distribuido equipos de protección personal o regularizado los pagos al personal.

"Si se toman las medidas adecuadas de organización, yo creo que podemos seguir trabajando de forma conjunta. Si no, me temo que no podemos evadir la responsabilidad porque la vida de ciudadanos está de por medio", indicó la ministra.

En tanto, ayer se anunció el nombramiento de un nuevo gerente de Salud por parte del gobierno regional, lo cual fue saludado por el Ejecutivo.

Descoordinación total

Las alternativas sobre el futuro del sistema de salud de Arequipa, con 10.676 casos y 585 muertos confirmados producto de una epidemia que va cuesta arriba, serían analizadas hoy por el Consejo de Ministros.

“El presidente (Martín Vizcarra) ya ha tomado conocimiento expreso y de manera directa. Esto seguro que mañana será ampliamente debatido para ver cuál sería este mecanismo, en cuanto a la integración de todo lo que corresponde a la salud. Mañana (hoy) habrá alguna alternativa a lo solicitado”, señaló el ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro, a cargo de las coordinaciones en esa región.

Montenegro Chavesta reconoció que hubo una “descoordinación total”, por ejemplo, entre los hospitales Honorio Delgado y el Goyeneche. “De manera personal (considero) que ha habido desarticulación y creemos en la descentralización. Sin embargo, es necesario evaluar qué tan importante sería este mecanismo de poder concentrar el caso de salud por encontrarnos en un escenario de pandemia donde podríamos mejorar las condiciones”.

Al respecto, la ministra Mazzetti dijo que la región sí tiene capacidad médica para afrontar la pandemia, pero necesita mejorar su organización.

"Otro punto a tomar en cuenta es que el país ha luchado durante mucho tiempo por la descentralización. En esta pandemia tomar decisiones rápidas no puede pasar de esta semana, pero sí creo que todos debemos reflexionar sobre las debilidades. Si nos hemos debilitado, hay que reconocerlo".

Para la titular del Minsa, lo que ocurra en esa región es un ejemplo de lo que pasa cuando "no estamos unidos". "Comenzó bien, se organizaron, dividieron trabajo. Pero a lo largo del tiempo, la pandemia va cambiando y en este momento está ahí. Esto determina que los casos se incrementen, se estresa el sistema de salud... Eso ha hecho que se haya perdido un poco la coordinación a nivel de la región. La debilidad de Arequipa abarca transversalmente todos los aspectos", dice Mazzetti.

Lo cierto es que esta crisis sanitaria se da meses después de que el Covid-19 apareciera en el país y de que entidades como la Defensoría del Pueblo hayan exhortado al Poder Ejecutivo a que asuma directamente las acciones de control. En abril pasado, esta institución advertía la falta de articulación entre sus autoridades y que no había cumplido con planes regionales de contención y reforzamiento de los servicios de salud.

Urge tener más médicos

Por su parte, el presidente de la Federación Médica de Arequipa, René Flores, dijo que hace mucho tiempo ya habían solicitado que todas las dependencias regionales pasen a manos del Minsa de forma permanente y no temporal.

En relación a lo que hoy analizará el Consejo de Ministros, Flores dijo que si el Ejecutivo interviene, lo que tendrían que solucionar rápidamente es la falta de médicos y traer a otros 20 para UCI.

El Consejo Regional de Decanos de Colegios Profesionales de Arequipa también pidió la intervención del gobierno central para que asuma el control de la Gerencia Regional de Salud. Calificó al gobernador Cáceres de “improvisado”. Demandó reestructurar el comando Covid-19.

Legalidad de la medida

Desde el punto de vista normativo, el abogado constitucionalista Luciano López detalla que sí existe base legal para la declaratoria de intervención por riesgo de salud pública, por la cual el Minsa podría asumir las funciones de la autoridad de salud regional solo de manera temporal.

Esto tiene como base la Ley N° 30423 (del año 2016), la cual modifica la Ley General de Salud y facultaría al Minsa a intervenir en todo o parte del territorio para implementar medidas de respuesta, de carácter temporal, ante situaciones que pongan en riesgo la salud de las personas, cuando existe incumplimiento de disposiciones o causas de factor exógeno (como podría ser el Covid-19). Esto se aprueba a través de un decreto supremo y el órgano responsable de la dirección de las medidas es el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. “Cuando hablamos de intervención, no hablamos de todos los ámbitos, solo del sector Salud. Esto con base legal localizada para efectos de riesgo y emergencia sanitaria. Ahora está en manos del gobierno”, concluyó.

Fallece esposo de mujer que clamó por ayuda

Celia Capira (33) refleja el dolor de muchas familias peruanas. El último domingo persiguió a la comitiva del presidente Vizcarra para que constate el colapso del hospital arequipeño Honorio Delgado y ayer, dos días después, perdió a su esposo que luchaba contra el nuevo coronavirus.

Su pareja, Adolfo Mamani (57), falleció tras permanecer una semana en las zonas de carpas del Honorio Delgado. Según refiere, las autoridades se comprometieron a trasladarlo a una cama UCI, pero no cumplieron. “Hoy le llevé desayuno y me dijeron que estaba estable (...). Es una negligencia, nadie me explica lo que ocurrió”, dijo.

Claves

Zulema Tomás y Fiorella Molinelli, de EsSalud, visitaron el centro de aislamiento en Cerro Juli, con 200 camas. Ahí, según Molinelli, serán trasladados algunos pacientes del Honorio Delgado. Este centro estará a cargo del personal que ayer arribó a la ciudad.

El ministro Jorge Montenegro señaló que ya se ha contratado a 400 médicos para Arequipa, y que se vienen implementando 600 camas.

