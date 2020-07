Nieto: “El Congreso no atiende la demanda de la sociedad para una renovación en la política”

Jorge Nieto lamentó que la Comisión de Constitución del Congreso no esté tomando importancia los requerimientos de la ciudadanía para una renovación en la mellada clase política.

“Me parece que el Congreso no está tomando nota de la demanda que la sociedad peruana tiene de una renovación de la política y de una elevación de la calidad de nuestra democracia”, comentó en diálogo con La República.

Las palabras de Nieto Montesinos son a consecuencia de la presentación de la cuarta versión del dictamen preparado por el presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade (Alianza Para el Progreso), sobre democracia interna en el marco de la reforma electoral.

La iniciativa mantiene como requisito la militancia previa de seis meses en un partido político, para poder participar en las elecciones internas de un partido, comicios que deben realizar los partidos políticos para seleccionar a su candidatos a las elecciones generales del 2021.

Además, la fórmula, que está escrita en forma general, mantiene un alcance a candidatos presidenciales y también para el Congreso de la República.

“Tanto la Constitución Política como la Ley de Organizaciones Políticas tienen como objetivo facilitar y promover la participación política. Las circunstancias del país hoy, en este contexto de pandemia que no logramos someter ni dominar y en una situación económica que tiene a millones de peruanos en serias complicaciones económicas y además una democracia que intenta busca una sociedad que quiere renovación política, lo que tendría que hacer es un mandato para que el Congreso abra el espacio para que puedan participar todas las opciones políticas y que finalmente sea la ciudadanía la que defina quiénes sí y quiénes no”, aseveró.

PUEDES VER: Martha Chávez plantea que solo fundadores de partidos puedan postular a la presidencia

El exministro de Cultura, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, anunció en enero de este año que iniciará el proceso de inscripción de su partido político llamado Partido del Buen Gobierno.

Asimismo, Jorge Nieto consideró la importancia de elevar la calidad de la democracia, prevista en el Acuerdo Nacional.

“Es ganar en la mesa lo que no pueden ganar en la cancha o dejar la cancha despejada para que no se pueda ganar ni en la cancha ni en la mesa. Casi que quieren ganar por walk over. Y eso me parece que es grave porque se repite finalmente la lógica que ha habido por mucho tiempo que es: el club se reserva el derecho de admisión, cuando lo que viene en la discusión en el Acuerdo nacional donde participan todos los partidos es, sin embargo, una cosa diferente: la necesidad de la apertura, de la participación, de la renovación de la calidad política y elevación de la calidad de la democracia”, concluyó.

Los candidatos con presencia en sondeos; George Forsyth, Salvador del Solar, Daniel Urresti o Verónika Mendoza también estarían impedidos de tentar el sillón presidencial debido a que hasta la fecha no forman parte de alguna agrupación política.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.