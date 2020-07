Este viernes 24 de julio se cumple un mes desde que, luego de un ultimátum de expropiación emitido por el presidente de la República, Martín Vizcarra, las clínicas y el Gobierno llegaron a un acuerdo para que regularicen su tarifa para la atención de pacientes con el nuevo coronavirus (COVID-19).

En su reciente edición de Sin guion, Rosa María Palacios señaló que este viernes se cumplirá un mes desde la suscripción de ese acuerdo y, hasta el momento, el sector público no refiere a ningún paciente a las clínicas.

“Un mes, este malvado que era la clínica privada, no ha recibido ni un solo paciente referido por la salud pública. ¿Qué pasó con los malvados?”, expresó.

Acto seguido, Palacios sostuvo que “el cuanto de malvado” consiste en buscar un culpable para no reconocer errores, funciona como psicosocial y la población tiende a creer.

“Esos pacientes [que reclamaban atención] no han desaparecido ni sus familiares. Simplemente, ya no están en el ojo público. Las clínicas privadas alegaron que tenían 550 pacientes atendidos sin pago y le reclamaron al Estado peruano que pagara esas atenciones dado que ahora se iba a ocupar de pagar todas aquellas atenciones que decían que debían asumir las clínicas. [...] El malvado no es usted por enfermarse, la malvada la clínica no es la clínica por cobrar la tarifa que siempre cobró”, continuó.

Asimismo, Rosa María indicó que recién, cuatro meses después, la opinión pública fija su mirada en “malvados” que tienen responsabilidad en sistema de salud: los Gobiernos Regionales.

“Las Direcciones Regionales de Salud (Diresas) no dependen del Gobierno Central, sino de las regiones. El gobernador es responsable, junto a su consejo, de que funciones las Diresas. Tienen los recursos, contratan al personal, están a cargo de la infraestructura, tienen toda la gestión de los servicios de salud en cada región del país”, agregó.

