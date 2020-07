Congresista que pidió invitar a ‘gurú’ del dióxido de cloro: “Omar Merino debió hacer el filtro”

La congresista Yessy Fabián, quien propuso la invitación del supuesto científico Andreas Kalcker, promotor del dióxido de cloro como cura del nuevo coronavirus (COVID-19), ante la Comisión de Salud, señaló que el presidente de este grupo de trabajo, Omar Merino, “debió hacer el filtro” a su solicitud.

En declaraciones para RPP, la legisladora representante de Huánuco manifestó que, si bien ella fue quien presentó la solicitud, “queda a discreción” del presidente de la Comisión de Salud realizar o no la formalización de su pedido.

“Se hizo la formalización de la invitación, por ello estuvo plasmada en la agenda. [...] Cuando hago una propuesta ante mi comisión, si el presidente lo ve pertinente, lo acepta, pero él lo ha visto y ha emitido un documento invitando al señor Andreas [Kalcker]. Si no estaba de acuerdo, debería haberlo llevado a debate en la comisión. Debió hacer el filtro”, manifestó.

Consultada si hacía algún mea culpa por sugerir la invitación del promotor de un cuestionado tratamiento con base en dióxido de cloro, Fabián Díaz expresó que “no fue un error” ni “una irresponsabilidad”, ya que “la idea era escucharlo y alertar a la población”.

“No fue un error. Si yo hice la invitación fue para escuchar al señor. No puedo decir que fue una irresponsabilidad, porque, si lo estoy invitando como a cualquier ciudadano, tiene derecho a la información y a ser escuchado. No sé qué información nos iba a dar, porque no se le ha llegado a escuchar”, continuó.

En otro momento de la entrevista, la parlamentaria rechazó que en ninguna parte de su pedido sugirió la presentación de tres directivos de Comusav, empresa que vende el dióxido de cloro como tratamiento de la COVID-19.

“Yo también me quedé sorprendida al ver a esa gente. Sería bueno consultarle al presidente Omar Merino por quién era esa gente. Yo solo hice la referencia del señor Andreas Kalcker”, agregó.

