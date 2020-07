Integrantes de la organización de narcotráfico que encabezaba el ciudadano israelí Zeev Chen, advirtió por mensajes de WhatsApp que acabarían con la vida de Víctor Zamora, poco antes que abandonase el despacho de ministro de Salud.

Los sujetos exigían a Zamora que diera el visto bueno a la repatriación de los restos de Zeev Chen, fallecido el 16 de junio como consecuencia del nuevo coronavirus, en el Hospital Arzobispo Loayza, donde había sido derivado. Cumplía condena de 20 años por narcotráfico en el penal de Lurigancho.

PUEDES VER Exministro Víctor Zamora fue amenazado de muerte por banda israelí

En un documento detallado a la que tuvo acceso La República, fechado el 11 de julio último, el exministro Víctor Zamora relató que entre 11 y 13 de julio, recibió varias llamadas telefónicas y mensajes de texto con amenazas de muerte para él y su familia.

Los individuos atribuían falsamente a Zamora impedir que el cuerpo de Zeev Chen saliera del Perú con destino a Israel, donde lo esperaba su familia para despedirlo conforme sus costumbres.

“Víctor, mira, no quiero perjudicarte. Solo exijo que vas a firmar el documento de defunción. No voy a parar hasta que te vas encargar de esto. ¿Me entiendes? Si no va a pasar mañana, vas a tener problemas. Tienes hasta mañana que arreglar todo esto”, le escribieron por WhatsApp desde el número telefónico 97254-282-8778 , correspondiente a Israel.

“Estoy en Perú y (seguro) no prefieres cruzarte en mi (conmigo)”, continuó.

“Tú y el presidente van a pagar, hijos de p***. Tu familia va a pagar por todas las injusticias que hicieron. Quiero el documento hasta mañana”, le advirtieron.

“¡Víctor, respóndeme si me entendiste!”, le exigieron a Zamora.

Víctor Zamora

Entre las 8 y las 8 y 30 de la noche de ese día sábado 11 de julio, Víctor Zamora volvió a recibir mensajes amenazantes, pero desde otro número telefónico.

“¡Buenas noches! ¿Usted es Víctor?”, le preguntaron.

“¿Quién es?”, contestó Zamora.

“Soy familiar de Zeev Chen, solo que necesitaba conversar con usted, a ver cómo se me haría para que me autoricen para trasladar el cuerpo de él a Israel”, le escribieron.

Víctor Zamora

PUEDES VER Presidente de la Comisión de Salud sí invitó a ‘gurú’ del dióxido de cloro a sesión

El caso está a cargo de un grupo especial de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), cuyos agentes elaboraron una carpeta fiscal solicitando el levantamiento del secreto de las comunicaciones, a fin de establecer la procedencia de las llamadas al extitular del Minsa.

Las comunicaciones telefónicas y los mensajes de texto hacia el celular de Victor Zamora, se hicieron mediante cuatro números, cuyos registros están en investigación por parte de la División de Alta Tecnología de la Dirincri.

Los números 972542828778 y 972525983842 pertenecen a las ciudades de Haifa y Nahariya o Sayed, ambas en Israel. Mientras que el 51-920862194 corresponde a la operadora Movistar, registrado a nombre de Eloísa Tirado, de la localidad de Manantay, en la provincia de Coronel Portillo, región Ucayali.

A raíz de las amenazas de muerte, la seguridad del extitular de Salud se redobló tanto para su persona como para su familia. Esta preocupación se adoptó debido también a que la banda de Zeev Chen tiene antecedentes de violencia.

PUEDES VER Minjus aclara que asesinos o secuestradores no saldrán de prisión durante emergencia por COVID-19

Zeev Chen fue capturado el 20 de enero de 2000 junto con el peruano Michael Farfán Zavala en el cruce de las avenidas Benavides y Velasco Astete, en San Borja. Durante el operativo que se denominó “La Estrella de Israel”, se descubrió que la banda pretendía exportar una tonelada de cocaína por vía marítima hacia el Medio Oriente.

Los agentes de la Dirandro consiguieron capturar a 26 integrantes de la organización, compuesta por ciudadanos israelíes, turcos, colombianos, brasileños y peruanos. Además de los efectivos de la Dirandro, fueron parte de la acción elementos de la Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y agentes antinarcóticos de Holanda y Turquía.

El 13 de junio de 2003, el Tribunal Constitucional rechazó un recurso extraordinario interpuesto por Zeev Chen bajo el argumento de que durante el proceso judicial se registraron supuestas irregularidades, por lo que solicitaba la libertad inmediata. Sin embargo, el narcotraficante afrontaba otro caso por lavado de activos proveniente del tráfico internacional de drogas.

En la primera semana de junio de este año, el narcotraficante israelí se contagió del nuevo coronavirus, y por la gravedad del caso, fue derivado al Hospital Arzobispo Loayza.

El médico Eduardo Matos Prado diagnosticó que padecía neumonía severa. Murió el 16 de junio, a los 67 años de edad.

PUEDES VER Pilar Mazzetti juró como nueva ministra de Salud

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.