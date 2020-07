El último lunes 20 de julio, tras 38 años de actividades, la empresa de transportes Soyuz S.A. anunció la liquidación de su negocio debido a la crisis generada por la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19).

Al respecto, en su reciente edición de Sin guion, Rosa María Palacios manifestó que si no se ayuda a las empresas para que resistan la difícil situación que atraviesa el país, estas cerrarían y se perderían miles de puestos laborales.

“¿De qué se trata esto?‘, hay que preguntarnos. ¿Se trata de salvar empresas o de salvar empleos? Se trata de ambas cosas, porque, si no se salva las empresas, tampoco se salvan los empleos formales. ¿A dónde van a ir los trabajadores de Soyuz? Se presume que el 20 % de las peluquerías no volverán a abrir, porque no tienen con qué pagar los alquileres”, expresó.

Según explicó, esta situación se debe a que, durante los tres meses de cuarentena, o se redujo significativamente la actividad económica de estas empresas o no realizaron ninguna, sin embargo, continuaron pagando sus planillas, ya que no se les permitió aplicar la suspensión perfecta.

“La suspensión perfecta se establece para que ambas partes en una relación laboral suspendan sus obligaciones (‘Yo no trabajo’ - ‘Yo no te pago') hasta que superemos el problema y regresemos a trabajar. ¿qué ventaja tiene esto para el trabajador? que su puesto de trabajo se conserva”, continuó.

Acto seguido, Palacios mencionó que esta situación fue permitida por el Estado, ya que, al estar en cuarentena, se prohibió el desarrollo de la mayoría de actividades económicas y se midió como si tuvieran los mismos ingresos que antes de la pandemia.

“Algunas empresas podrán resistir, pero la mayoría va a cerrar. Y lo que hemos visto ayer con Soyuz, que, además tiene que enfrentar a la competencia informal, es que miles de peruanos se verán obligados a la informalidad”, agregó.

