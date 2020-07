El ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, negó haber intervenido o haber tenido en algún tipo de injerencia en las contrataciones de Fredy Herrera Begazo, cuñado de Martín Vizcarra, en el Proyecto Subsectorial de Irrigaciones (PSI), entidad adscrita al sector.

“Hay que mantener la autonomía de nuestras unidades ejecutoras, programas y proyectos, entre otros. Ellos manejan su autonomía técnica y presupuestal. Nosotros como funcionarios de alta dirección no hay injerencia alguna sobre decisiones que tomen (como contrataciones)”, declaró Montenegro para RPP.

El contador ejecutó órdenes de servicios en la institución desde el 2015 al 2019. Cabe señalar que siguió emitiendo acuerdos contractuales desde el 2016, cuando Vizcarra Cornejo ya era vicepresidente de la República al mando de Pedro Pablo Kuczynski. En este lapso recibió más de S/ 320.000.

Jorge Montenegro fue viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego en el 2019, sin embargo, señaló que desconocía a Herrera Begazo ni tampoco conocía la relación familiar que tenía con Martín Vizcarra.

“No conocía al señor (Fredy Herrera) y, así como con otros especialistas, hemos estado en diferentes reuniones de trabajo. Una de ellas fue en la parte alta de las comunidades donde se estaba trabajando un proyecto muy importante para el Valle del Tambo, como Paltuture, que lamentablemente tuvo una medida cautelar que evitó la consolidación de este proyecto”, continuó.

Cuñado de Vizcarra: “Yo estaba excluido de la ley”

Por su parte, el cuñado del presidente Martín Vizcarra defendió ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que sus contrataciones con el Estado no eran ilegales, argumentando que no estaban impedidas por la ley por ser “un caso excluido en la norma”.

“Es una naturaleza personalísima bajo el principio de buena fe contractual y continua. (...) Yo he consultado con mi staff y no aplica para este caso en base al articulo, ahí me amparo. El supuesto está excluido”, sostuvo Herrera Begazo el viernes 17 de julio.

Asimismo, negó conocer a Jorge Montenegro ni a Mirian Morales, ahora secretaria del Despacho Presidencia. Sobre Karem Roca, actual asistente presidencial, indicó conocerla desde Moquegua pero que no ha tratado con ella.

Al respecto, el mandatario Martín Vizcarra aseguró que su Gobierno está dispuesto a colaborar con alguna eventual investigación sobre los contratos que obtuvo su cuñado, Fredy Herrera, con el Estado. Reiteró que no tiene nada que temer.

