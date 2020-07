El Informante: ¿Secuestrador o periodista?, por Ricardo Uceda

Se te investiga por ser parte de una banda dedicada a la extorsión y el secuestro. ¿Cómo compatibilizarías estas actividades con la dirección de un diario?

En 2018 un delincuente, Edinson Ruiz Ajip, se nos acercó para relatar diversos hechos criminales relacionados a empresarios azucareros. Luego, sorpresivamente, nos denunció ante el Ministerio Público de ser cómplices, junto con policías, de su secuestro y extorsión. Estamos denunciados el dueño del diario, Orlando Jiménez, el periodista Jhonatan Larrea y yo. Los hechos que Ruiz relata habrían ocurrido en Lima, pero nosotros trabajamos y vivimos en Chiclayo. Él tiene una condena a ocho años de prisión por violencia contra la autoridad. ¿Cómo entonces la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, FECCOR, asume alegremente esta denuncia, que inicialmente fue archivada? Para mí esto es una represalia por nuestra línea informativa.

¿Por qué?

Es un intento de amedrentamiento de dos partes. Un sector de empresarios azucareros nos hizo millonarias demandas que se han ido cayendo una a una. Me refiero a Ernesto Flores y Max Ayora, del Consorcio Líder Azucarero del Norte, investigados por defraudación tributaria, lavado de activos y hasta criminalidad organizada. Mi presunción es que nuestro “secuestrado” está vinculado a estos empresarios. Pero la otra parte está en el Ministerio Público, sin cuya ayuda la denuncia no habría avanzado. Hemos criticado con fundamento algunas acciones de la FECCOR en la investigación de redes criminales.

Ustedes claramente han criticado el manejo de las colaboraciones eficaces.

Mostramos una suerte de juegos premiales entre abogados y delincuentes, permitidos por las fiscalías, interesadas en imputar. Willy Serrato, por ejemplo, líder de una red criminal e implicado en otras dos, goza de libertad a cambio de informaciones dudosas. Creí que el fiscal coordinador, Juan Carrasco, podía hacer algo, pero mis críticas fueron un punto de quiebre. Antes de que yo tomara conocimiento de la denuncia de Ruiz, a través de uno de sus fiscales pidió que “me acogiera a la colaboración eficaz”. Lo tomé como una broma hasta que me llegó la denuncia.

Hay un delincuente apodado Ñoño que sería al caso más controversial. ¿Cuál es su rol en los casos emblemáticos?

Hemos revelado que la FECCOR cometió una irregularidad al reclutarlo como colaborador eficaz. David Guerrero, alias Ñoño, señaló a dos sicarios como asesinos en el 2015 del auditor de la SUNAT Luis Cieza, y luego cambió su versión incriminando a otros. En ambos casos compromete a los hermanos Carlos y Samuel Roncal, y falta comprobar si estos empresarios son responsables o existe una componenda para ocultar a los verdaderos autores. Pero a Ñoño no le correspondía el beneficio porque ya había tenido esa calidad en un proceso anterior. Además delinquió y fue sentenciado por un nuevo delito en 2019. Yo he pedido formalmente al Ministerio Público que investigue estas colaboraciones eficaces. Y la respuesta es la investigación que nos están haciendo.

Estuviste investigando la forma en que se entregó información falsa a los seis delincuentes que fueron asesinados por un escuadrón de la muerte policial en 2013, en Chiclayo. ¿Hasta dónde llegaron tus indagaciones?

Tenemos testimonios de fuentes confiables, y documentación, que comprueban que el comandante de la policía Raúl Prado Ravines actuó con información falsa que fue promovida por algunas autoridades locales, y me refiero a un fiscal, para cometer estas ejecuciones extrajudiciales. Hay interés de que esto no se haga público, porque comprende a otras personas.

¿En qué medida afecta esta danza de colaboraciones eficaces al caso de Edwin Oviedo, a quien miembros de los Wachiturros lo inculpan de asesinato?

Si bien desde la FECCOR se anunció más de un centenar de hechos probatorios en contra de esta presunta red criminal, responsabilizando a Oviedo de dos asesinatos, existen dudas sobre la versión brindada por uno de los colaboradores eficaces. Parecieran sembradas. Uno de ellos, favorecido con el beneficio premial, no recuerda qué información aportó sobre el caso. Él me ha dicho que firmó hojas en blanco, y le creo. Un segundo colaborador eficaz tampoco parece veraz. En suma, es un caso incierto.

La otra versión

Lo que dice el coordinador de la FECCOR, el fiscal Juan Carrasco

¿Cuál es la base de las imputaciones contra Carlos Cabrejos?

No comprendo. Son especulaciones. En mi fiscalía no está imputado.

Pero en alguna de las FECCOR sí.

Hay doce fiscales.

Pero usted es el coordinador.

Por este mes. Cambiamos todos los meses. Hay tres coordinadores. Pero no trabajamos contra personas. Lo que me habla debe ser algo montado. Si es así, lo entiendo, para victimizarse, porque el dueño de ese medio tiene una investigación por lavado de activos, en otra fiscalía, no con nosotros. Willy Serrato, el supuesto lavador, es el principal imputado.

¿Willy Serrato sería dueño de La Verdad?

Esa es la teoría.

PUEDES VER Fiscalía allanó 35 inmuebles por compras irregulares de la PNP

¿Y el periodista?

Es parte de todo. El problema de Cabrejos con nosotros es que al comienzo colaboraba con distintas investigaciones, luego cambia.

Publicó un informe sobre el mercado de colaboraciones eficaces.

Pero tiene una parte de la información. No toda la que existe y que nosotros conocemos. Así que lo que se diga sobre casos en investigación son especulaciones. Por otra parte, nos apegamos estrictamente a la ley en materia de colaboraciones eficaces. No son procedimientos tradicionales. Buscamos información útil, colaboración y damos cuatro tipos de beneficios.

PUEDES VER Clanes familiares de policías implicados en compras digitadas

Volviendo a la investigación contra el periodista por secuestro y extorsión…

Debe ser contra los que resulten responsables, no contra una persona. Pero en Chiclayo nunca hemos hecho alguna acción contra un periodista que investiga.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.