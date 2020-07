Para las 11 de la mañana de este martes estaba prevista, de acuerdo a la agenda del Congreso, la presentación del supuesto científico Andreas Kalcker, promotor del dióxido de cloro como cura del nuevo coronavirus (COVID-19), en la Comisión de Salud.

Sin embargo, minutos antes de la realización de esta sesión, el presidente de este grupo de trabajo parlamentario, Omar Merino, integrante de la bancada de Alianza para el Progreso, anunció la cancelación de la mencionada convocatoria, la misma que estaba generaba una creciente ola de cuestionamientos.

“Hemos tomado la decisión, y se lo comuniqué a los asesores, de no recibir a este señor”, declaró Merino López a RPP.

En esa misma entrevista, el parlamentario señaló que no se trataba de una invitación al ‘gurú' del dióxido de cloro, sino que solo era “solicitud de la congresista Yessy Fabián Díaz”, secretaria de esta comisión.

“Pero ya estaba citado”, le expresó la periodista Mabel Huertas. En respuesta, Omar Merino manifestó: “No. En realidad, como presidente de la Comisión de Salud, no lo vamos a aceptar, porque sabemos muy bien que la FDA y FTC, como organizamos internacionales, han encendido las alertas respecto al uso de estas sustancias, que se han denominado fraudulentas al considerarse milagrosas en una lucha contra el coronavirus”.

Acto seguido, manifestó que, tras regresar de un viaje del interior del país, el pasado sábado 18 de julio, indicó que no se podía invitar a Andreas Kalcker.

Contradicción

No obstante, horas después de su pronunciamiento, se conoció que ese mismo sábado, Merino López firmó un documento que invitaba oficialmente a Andreas Ludwing Kalcker a la comisión que preside para que exponga sobre “la fórmula magistral CDS dióxido de cloro que cura la COVID-19″.

Se trata del oficio N° 39-2020-2021/CSP, misiva que, además de solicitarle al supuesto científico su participación en la sesión que se realizó este jueves de forma virtual, lleva como referencia el pedido que Fabián Diaz había enviado al presidente de la Comisión de Salud un día antes.

Respuestas

Consultado por este medio, el parlamentario de Alianza para el Progreso señaló que en la sesión del pasado martes 14 de julio, Fabián Díaz solicitó ante la Comisión de Salud invitar a Andreas Kalcker y que tres días después, el viernes 18, envió el mencionado oficio para ratificar su solicitud.

“Por su intermedio, señor presidente, quiero pedir. Hay un biofísico de Suiza Andrés Ludwing Kalcker, quien indica que tuvo ensayos clínicos multicéntricos en cuento el tratamiento de la COVID-19 con el dióxido de cloro. Quiero invitarlo a la comisión para que pueda exponer el trabajo que viene realizando”, manifestó la legisladora de Acción Popular.

Acto seguido, indicó que, cuando Fabián Díaz realizó su pedido, ningún parlamentario de ese grupo de trabajo expresó su oposición y que dio curso a su requerimiento, porque “se accede a todos las solicitudes de los congresistas”.

“Nosotros le damos trámite a ese documento emitido por la congresista para la invitación respectiva y hoy, mi persona indica a la Comisión de Salud que no se puede recibir al señor. (...) Me puedo equivocar, pero no hubo ninguna oposición por parte de los integrantes de la comisión. Yo le doy trámite a todos los documentos que solicitan los congresistas. Se supone que ellos tienen sus asesores y por esa misma razón emiten”, respondió.

Por su parte, la congresista Fabián, a través de personal de prensa de su agrupación parlamentaria, indicó que, en su calidad de congresista, recibe pedidos y solicitudes de reuniones “como parte del acercamiento de la población hacia el Legislativo”.

“Como miembro de la comisión de salud recibí así la propuesta del Señor Andreas Ludwing, para presentarse ante dicha comisión con la finalidad de tratar temas relacionados a las investigaciones de avances en la lucha contra el Covid. Queda a discreción de la presidencia de la comisión de salud y su equipo de asesores aceptar o no dicha invitación”, agregó.

