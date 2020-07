Jorge Montenegro: “Así tengamos mil camas sino tomamos conciencia nos infectaremos”

Juan Carlos Soto

Arequipa

Dijeron que para el 6 de julio estaría lista toda la capacidad hospitalaría ¿qué pasó, por qué tanto retraso?

Es que estamos trayendo concentradores de oxígeno y esto llega de Inglaterra. En Cerro Juli ya tenemos 100 camas con concentradores de oxígeno.

¿El motivo del retraso fue el transporte?

Sí, también el desaduanaje.

¿Ud. dijo que venía con 70 médicos pero solo vendrán tres intensivistas?

No, dijimos que venía un equipo médico y habíamos lanzado un requerimiento de 70 médicos. Se hizo un barrido a nivel nacional y vendrán médicos itinerantes una vez por semana, para capacitar al personal de acá, también habrá capacitación remota.

La situación en Arequipa es grave. La ciudadanía siente que hay un abandono del gobierno nacional.

No es que haya un abandono. Hay todo un trabajo pero no solo es un tema de autoridades también depende de la responsabilidad ciudadana. La mayoría de fallecidos está entre 60 a más años de edad. Los están contagiando sus familiares menores que salen a la calle y traen el virus. Estos no respetan el distanciamiento social ni protocolos sanitarios (limpiarse los zapatos en la puerta). Exponen a los vulnerables.

¿Era previsible un incremento tan brutal?

El factor de contagio se incrementó. Una persona puede contagiar de dos a tres personas. ¿Por qué sucede esto? hay asintomáticos que regresan a sus casas sin tomar medidas preventivas.

Es cierto hay culpa de la población. ¿ y la del gobierno en atender tarde la última línea en los hospitales? El Defensor del Pueblo sostiene que si las obras en el hospital hubieran estado en su tiempo se habrían salvado muchas vidas.

Estuvimos ampliando la capacidad de respuesta. En un inicio el ratio de infección era de 1 a 1. Por lo tanto, teníamos capacidad de respuesta pero ese ratio creció.

Esto se hubiese contenido con la propuesta del gobernador regional que planteó un aislamiento de 15 días.

Yo soy paciente COVID, mi proceso de incubación demoró 7 días y el desarrollo de la enfermedad duró 14 días para más. Con 7 días, algunas personas hubieran resultado manejables, pero otras en pleno proceso de incubación, si las liberabas, igual iban a contagiar. Hacer un verdadero corte es complicado, deberíamos disponer de tres semanas como mínimo a un mes. La pregunta es cómo vamos a aguantar un mes (encerrados). O si siete días eran suficientes para mantener a las personas aisladas. Más que siete días, catorce o un mes, la respuesta viene de los ciudadanos.

Algunos médicos decían que no se habilitan las camas porque ustedes quieren tomarse primero la foto.

No, lo descarto. Tenemos 50 camas habilitadas y trasladaremos hoy a los pacientes que esperan en la periferie. No podemos darle un tratamiento indiferente. En esta semana debemos tener 500 camas habilitadas.

¿Haría un exhorto a la sociedad?

Con toda franqueza, estos temas son por desidia de nuestra propia gente. Creen que no se pueden contagiar. Estamos infectando a nuestros seres queridos. Si hubieran tenido un poquito de conciencia, habríamos manejado la situación. Así haya mil camas, si no tomamos conciencia, terminaremos infectándonos y ese no es el tema.