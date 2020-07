La semana pasada, diferentes medios de comunicación rebotaron declaraciones del peruano Jorge Cuyubamba, quien, al sostener que integraba equipos científicos en China sobre el nuevo coronavirus (COVID-19), manifestaba algunos detalles e la pandemia que causaron alarma en la población. Sin embargo, días después se conoció que no era médico, sino actor.

Al respecto, en su reciente edición de Sin guion, Rosa María Palacios cuestionó la necesidad de las personas de consumir una mayor cantidad de información durante una situación difícil como lo es una pandemia, en especial, cuando no se conoce la cura de la enfermedad.

“En tiempos de incertidumbre, los seres humanos necesita respuestas, y como no las tenemos, porque enfrentamos una enfermedad que no tiene cura, buscamos las curas, las salidas en aquellos que nos prometan lo que fuera. Es entonces el momento en el que florecen los charlatanes, quienes están en todas partes, no solo en las redes sociales, y saltan a los programas serios de la televisión, porque falta hacer en el periodismo algo importante: la corroboración”, expresó.

Acto seguido, Palacios indicó algunos aspectos que se deberían tener en cuenta al momento de recibir una información viralizada que, por su procedencia, podría ser falsa.

“Tenemos que buscar la fuente original. No todos lo hacen ni tienen tiempo para hacerlo. Tomemos el caso de Jorge Cuyubamba, ¿qué grados académicos tiene? ¿estudió medicina, ingeniería, informática? No, la única información que hay es que estudió cine, por lo tanto no tiene publicaciones científicas, y debería llamarnos la atención que alguien que está en China, donde no hay precisamente libertad de expresión, pueda darnos información sobre una investigación que siempre está a cargo del Estado”, continuó.

Asimismo, exhortó a la población a reducir la cantidad de información que recibe “para no sufrir un shock de infodemia”, y a filtrar de forma adecuada la información que consume.

“La audiencia toma la información de cualquier lado. Llegan en el grupo de WhatsApp con los amigos del colegio, en el de madres de familias. En fin, en cualquier momento uno es bombardeado por información. También, por supuesto, las curas milagrosas son pan de cada día [...] El problema de la infodemia es que sí puede matar, porque puede llevar a las personas a la automedicación, a acciones irresponsables”, agregó.

