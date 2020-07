Familiares de pacientes y médicos reciben a Martín Vizcarra con reclamos y protestas en Arequipa

Elmer Mamani

Arequipa

-¡Llica incapaz! ¡Llica incapaz!

-No sean indolentes, la gente se muere.

- Basta de mentiras.

Fueron los reclamos que corearon personal médico, asistencial y familiares de pacientes COVID cuando arribó el presidente Martín Vizcarra al hospital Covid-19 Honorio Delgado Espinoza de Arequipa. El mandatario recibió las quejas ni bien traspasó la puerta del establecimiento.

Los galenos, liderados por Eloy Soto, presidente del Cuerpo Médico, le encararon la difícil situación que viven enfermos y el personal de salud en medio de la mayor crisis por la pandemia.

Acusaron al gobernador regional, Elmer Cáceres, de incapacidad para evitar el desborde en el Honorio. Los médicos pidieron que el Ministerio de Salud asuma la conducción de la estrategia sanitaria mal gerenciada por la gestión regional. Reclamaron por sus bonos y sueldos impagos. Se quejaron de las obras que aún no concluyen en el establecimiento. “No hay ni duchas”, le indicó una médica al presidente. “Le explicamos que pedimos la vacancia (de Cáceres) por incapacidad”, dijo Soto.

De la autoridad regional no hubo rastro, cuando era él quien acompañaba al dignatario en su periplo. Vizcarra debía supervisar dos módulos temporales levantados en este nosocomio pero ante la protesta se retiró.

La partida del mandatario crispó los ánimos. Algunos le gritaron que se vaya. Alex Céspedes y una mujer corrieron detrás de la camioneta presidencial. Céspedes solicitaba que dejen suministrar a su esposa dióxido de cloro para salvarla. En cambio, la mujer suplicaba que Vizcarra compruebe las condiciones precarias de las carpas donde atienden a los pacientes. “Señor presidente, tiene que ir a ver las carpas”, suplicaba llorando.

La ministra de Salud (Minsa), Pilar Mazzetti, mantuvo una reunión con el personal médico. Eloy Soto indicó que se comprometieron a dotarlos de más recursos humanos y presupuesto directo del Minsa. A nivel nacional se hizo la convocatoria para 400 profesionales, entre ellos 95 médicos, pero solo se contrató a 30.

Soto advirtió que si no cumplen interpondrán denuncias penales por poner en riesgo sus vidas. “El personal desde un inicio sacrifica su labor. En UCI atienden al doble (de pacientes), en hospitalización también, en Triaje el triple. Si nos van a dar además los módulos, nos van a exponer”, declaró.

Jalón por descoordinación

Una hora antes de la protesta, Vizcarra acudió al Centro de Aislamiento de Cerro Juli (Hunter), para entregar el módulo temporal con 200 camas para pacientes leves. El dignatario enfatizó que la Gerencia Regional de Salud y la Red Asistencial de EsSalud de Arequipa, deben trabajar juntos. “La forma de enfrentar la pandemia es juntos” , sostuvo.

Mazzetti fue más directa. “Es un pecado no utilizar (ventiladores) simplemente porque no coordinamos entre nosotros”, refiriéndose a los 26 ventiladores enviados hace semanas. Doce aún no brindan servicio. Por ello dispuso que tanto el gerente de Salud, Leonardo Chirinos, y el de EsSalud, Edilberto Salazar, trabajen juntos. “El compromiso que estamos haciendo es de honor, de que sea la primera región de que logre una integración. Solo si nos unimos vamos a resistir”, dispuso Mazzetti.

La ministra enfatizó que no hay forma de predecir cómo se comportará el virus, dónde va, cuando termina o comienza. “Vivimos en la incertidumbre. Unidos es la única forma de salir adelante”, sostuvo.

Consultada si habrá cambios en el Comando Covid-19, que lidera el general EP Edward Gratelly, sostuvo que fue uno de los comandos del país que mejor hizo su labor. Sin embargo, anoche corrieron los rumores del revelo de Gratelly.

Vizcarra entregó 700 camas adicionales que serán usadas por pacientes del Ministerio de Salud y de EsSalud. “Es lo que requiere la región en función a su población. A nivel nacional hemos entregado 6500 camas. La región que tiene más es Arequipa”, sostuvo.

Además dispuso un avión ambulancia permanente para traslados a Lima de pacientes graves El alcalde distrital de Yura, Ángel Benavente internado en UCI fue el primero.

El mandatario también entregó equipos de protección personal, medicinas y 12 ventiladores más. Además trajo 30 profesionales para que den una mano a EsSalud, que también colapsó en la atención. “No hay justificación para tener a pacientes haciendo cola afuera de los hospitales. Ese compromiso lo asumimos el gobierno nacional y el regional”, indicó.

Tras partir Vizcarra a Lima, el rostro del hospital Honorio mejoró para su director, Richard Hernández. “De acuerdo a la demanda instalaremos más pacientes en los módulos (para 200 camas)”, anunció. Hasta ayer por la tarde solo hubo 13 infectados conducidos a esos ambientes. Sin embargo hay aún contagiados en sillas y en carpas. Hernández reconoció que muchos tendrán que esperar porque son moderados o graves y necesitan subir a piso a una atención más especializada.

Antes de irse de Arequipa, el presidente sostuvo que el “esfuerzo se tiene que notarse mañana mismo”. La realidad le responderá.❖

Colegio de Abogados denunciarán a Cáceres

El Colegio de Abogados de Arequipa anunció que interpondrá una denuncia penal por los delitos incumplimiento de funciones, abandono de personas en peligro y homicidio culposo contra el gobernador Elmer Cáceres y los que resulten responsables. El decano de la orden, José Arce, detalló que hoy presentarán la medida. “La gente muere por desidia, no hay médicos, no hay atención, no hay infraestructura. Todo esto se ha podido prevenir”, indicó. Solo ayer se reportó 1364 nuevos contagios en las pasadas 24 horas y 24 muertes. Con ello la cifra acumulada es 32 336 infectados y 702 fallecimientos.

En tanto el Minsa comunicó que entregaron 39 ventiladores mecánicos para la región, 30 comprados y 9 donados por la CONFIEP y China. Además de 25 monitores multiparámetros. El Minsa subrayó que los equipos están listos para operación.