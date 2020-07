La Contraloría General de la República recomendó al procurador público del organismo, iniciar acciones legales contra el excontralor y actual congresista Edgar Alarcón Tejada, por haber cambiado indebidamente información en sus Declaraciones Juradas sobre ingresos, rentas y bienes durante el periodo 2011-2016.

De forma extemporánea, Alarcón varió los datos sobre la propiedad de inmuebles e ingresos en sus Declaraciones Juradas, cuando ejerció los cargos de Gerente General, Gerente Central de Operaciones y Vicecontralor General de la República, según una auditoría del Órgano de Control Interno (OCI) de la Contraloría General de la República, que inició las indagaciones luego que la prensa dio cuenta del os hechos.

Las modificaciones a las Declaraciones Juradas que hizo Alarcón no tuvieron la intención de enmendar yerros sino de cambiar el contenido original, señala el reporte indagatorio al que tuvo acceso La República.

Los cambios introducidos por el excontralor general Edgar Alarcón “no corresponden a errores materiales o información incompleta, supuestos previstos para la subsanación”, indica la auditoría.

La República llamó reiteradamente a los números pero no recibió respuesta.

Evidencias concretas

Alarcón, congresista de Unión por el Perú (UPP), actualmente ejerce como presidente de la Comisión Fiscalización.

Además los requerimientos que presentó para hacer los cambios se hicieron en un periodo que excedía el plazo indicado por las normas y no debieron ser aceptadas por los funcionarios de turno, de acuerdo con el informe de la OCI de la Contraloría N° 007-2020-2-0079-SCE.

“De la revisión de las declaraciones rectificadas (por Alarcón), se advierte que las mismas consistirían en modificaciones a la información registrada en las declaraciones iniciales, tratándose del registro de nuevos bienes inmuebles e inmuebles, así como la variación de los valores de los mismos, lo cual no corresponden a errores materiales o información incompleta”, señala el informe de la Contraloría.

La semana pasada la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó denuncia constitucional contra Edgar Alarcón por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y peculado doloso durante su gestión como excontralor general de la República. En el primer caso, por un supuesto desbalance patrimonial que supera los 200 mil soles y el segundo por aparentes contratos simulados.

Todo calculado

El informe de la Contraloría indica que Alarcón, como Gerente General, Gerente Central de Operaciones y Vicecontralor, presentó fuera de fecha sus Declaraciones Juradas, por lo que no debió ejercer dichos cargos. Pero burló el impedimento con la complicidad de la Gerencia y el Departamento de Personal, “quienes incumpliendo su función de revisar la forma, oportunidad y plazo, no comunicaron la situación irregular, propiciando que Edgar Alarcón continué prestando servicios permitiendo de manera indebida la regularización de sus Declaraciones Juradas”.

Lo grave es que Alarcón hizo cambios drásticos a sus Declaraciones Juradas, en un periodo que no estaba autorizado.

“En fecha posterior, el ex funcionario (Alarcón) presentó Declaraciones Juradas rectificadas, respecto a los datos declarados inicialmente, mediante las cuales modificó el valor de los bienes, así como incorporó y retiró información de bienes muebles e inmuebles”, explica el reporte de la Contraloría: “Esta situación no estaba regulada ni permitida por la normativa; sin embargo, los funcionarios y servidores encargados de verificar la correcta y oportuna presentación de las Declaraciones Juradas, no observaron esta situación, y por el contrario, otorgaron procedencia a dicho trámite”.

En 2016, Alarcón declaró bienes por 999 mil soles, pero cambió la cifra por 1 millón 143 mil 300 soles, lo que implica una diferencia de 144 mil 300 soles.

En la relación a los inmuebles, la Contraloría precisa que el excontralor no hizo modificaciones sino reducciones de los montos.

“Así se determinó que en la declaración rectificada se disminuyó el valor de un bien inmueble de 10 mil soles para agregar por ese valor dos bienes inmuebles por 5 mil soles cada uno, mientras que en el rubro muebles se retiró un vehículo por el valor de 3 mil 300 soles y se agregó otro por el valor de 147 mil 600 soles”, señala la auditoría.

“Por ende, la rectificación solicitada por (Alarcón) no habría sido una subsanación sino se trataría de modificaciones a la información registrada en la declaración inicial y que fue presentada de forma extemporánea, tratándose de la variación en los valores de los bienes”, indica el reporte.

