Comisión de Defensa recibió a los ministros de Cultura y de Agricultura

En sesión virtual de la Comisión de Defensa Nacional, los congresistas Cecilia García (UPP), Valeria Valer (FP) y el propio presidente de este grupo de trabajo legislativo Daniel Urresti (UPP), cuestionaron que el Ministerio de Cultura haya financiado la producción y distribución del documental ‘Hugo Blanco, río profundo’, que consideraron es una apología al terrorismo.

Ante esta afirmación, el titular de Cultura Alejandro Neyra respondió que el Estado no financia ninguna apología al terrorismo ni avala obra que tenga ese propósito y que los fondos destinados a estímulos económicos son cautelados.

Esta obra ganó el Concurso Nacional de Proyectos de Distribución de Largometraje 2019 y recibió un estímulo económico para la circulación en cineclubes, micro cines, teatros municipales o universitarios, colegios y otros espacios, de acuerdo a plan de distribución del concurso.

Los congresistas insistieron en que el documental era una apología al terrorismo. Valeria Valer dijo que habla de la lucha del campesinado, pero omite el asesinato de un policía. También cuestionó que sea visto por menores en los colegios.

Otro de los invitados fue el ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro, quien dio a conocer los motivos por el que fue cesado el exdirector ejecutivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), Luis Gonzáles-Zúñiga, luego de un año y cuatro meses de labor. Decisión que fue criticada por varias organizaciones sociales.

El ministro Montenegro dijo que el exfuncionario no había cumplido con las metas del área. “La gestión no fue adecuada y no podemos permitir que el sector se condene a mantener un nivel bajo”, señaló.

Luego trasladó la intervención a la viceministra de Políticas Agrarias, Paula Carrión. Ella dijo que en más de un año de la gestión de Gonzáles-Zúñiga no se concretaron políticas forestales, no se actualizó el registro de infractores, alquiler de la sede central de Serfor por más de 11 millones, instalaciones sin condiciones eficientes en Porcona, Pucusana y Ancón donde se controla el ingreso de madera a Lima.

También criticó que en conferencia de prensa haya informado la subasta pública de concesiones forestales en la amazonia sin consultar al ente rector. Finalmente, indicó que el actual director ejecutivo encargado encontró un déficit presupuestal para servicios y contratos por 12 millones de soles.

Luego se le preguntó al ministro si sabía de funcionarios que defienden el caso Yacu Kallpa, que en 2016 tuvo que ver con el mayor traslado de madera ilegal, con 96% de documentación fraguada. Montenegro cedió la palabra nuevamente a la viceministra Paula Carrión, quien afirmó que no existe intereses de ningún tipo al respecto.

