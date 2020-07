Colegio de Abogados denunciará hoy a gobernador de Arequipa Elmer Cáceres Llica

El Colegio de Abogados de Arequipa anunció que interpondrá hoy una denuncia penal por los delitos de incumplimiento de funciones, abandono de personas en peligro y homicidio culposo contra el gobernador regional Elmer Cáceres Llica y los que resulten responsables. Esto por los últimos hechos suscitados en la atención a pacientes de coronavirus.

El decano de la orden, José Arce, detalló que hoy presentarán la medida ante las autoridades judiciales.

“La gente muere por desidia, no hay médicos, no hay atención, no hay infraestructura. Todo esto se ha podido prevenir”, indicó. Solo ayer en la región de Arequipa se reportó 1 364 nuevos contagios en las pasadas 24 horas y 24 muertes a causa del coronavirus. Con ello la cifra acumulada es 32 336 infectados y 702 fallecimientos. Para Arce esta situación crítica por la pandemia se pudo remediar.

En tanto, la Junta Directiva del CAA solicitó al presidente Martín Vizcarra declare en estado de calamidad a toda la región para exigir a las autoridades dotar de medios para la atención oportuna a enfermos por la COVID-19. Esto por la visita accidentada que el mandatario realizó a la ciudad.

Arce además señaló que el Comando Covid-19 se ha comportado “como un velero que se mueve a como llega el viento”. Pero precisó que el comando, liderado por el general EP Edward Gratelly, no es el mayor responsable de esta crisis.