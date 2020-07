El Colegio de Abogados de Arequipa formalizó este lunes la denuncia penal en contra del gobernador Elmer Cáceres Llica, que habían anunciado desde el último domingo. El motivo es la inacción de la autoridad regional ante la pandemia de la COVID-19.

Los juristas, a través del decano de la orden, José Arce Villafuerte, interpusieron la denuncia a las 11:07 horas en contra de Cáceres y los que resulten responsables, por los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio simple; exposición de persona al peligro, contra la administración pública en la modalidad de omisión de actos funcionales.

PUEDES VER: UNSA exhorta a presidente Vizcarra cumplir con medidas y apoyo que prometió para Arequipa

Estos ilícitos penales están previstos y sancionados en los artículos 106º, 125º, y 377º Del Código Penal.

Los abogados señalan que la cantidad de infectados (32 336 en total) y muertos (702) en Arequipa, pudieron disminuir si se hubieran realizado las acciones pertinentes con la ejecución del presupuesto asignado.

Agregan que, hasta la fecha, la región solo ha gastado el 50.5%, lo cual es una clara muestra que la gestión realizada es deficiente para la situación actual.

“La gente muere por desidia, no hay médicos, no hay atención, no hay infraestructura. Todo esto se ha podido prevenir”, indicó un día antes José Arce.

Denuncia Contra Elmer Cáceres Llica by Alexis Choque Sarmiento on Scribd