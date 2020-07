Cateriano: “Si hay un conflicto entre empresa y trabajadores se debe preferir lo que convenga al Estado”

Pedro Cateriano, presidente del Consejo de Ministros, en diálogo con La República, resaltó el rol que debería cumplir Martín Ruggiero como titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

En ese sentido, consultado si Ruggiero Garzón, durante su gestión, beneficiará a la clase obrera, Pedro Cateriano resaltó que se buscará favorecer “los intereses superiores del Estado”.

“La gestión del ministro Ruggiero será la de beneficiar los intereses superiores del Estado, que debe cumplir un rol arbitral. Si hay un conflicto entre empresa y trabajadores se debe preferir lo que convenga al Estado en base a criterios técnicos y jurídicos y esa es una buena señal para el inversionista nacional y extranjero: menos ideología y política en la gestión pública y más criterio jurídico y técnico”, sostuvo.

Ante ello, Cateriano Bellido acotó que su argumento no significa un viraje ideológico de izquierda a derecha, sino corresponde a una determinación en un contexto de emergencia por la pandemia del coronavirus.

“Aunque me dirán que hemos pasado del gobierno que era calificado como la dictadura “castrochavista” al derechismo que imprime Cateriano. ¡Por favor! Bajemos la tensión política y apliquemos un poco de objetividad. Acá no hay un giro de la izquierda “castrochavista” hacia la derecha radical que me quieren imputar algunos. Lo que hay es una decisión pragmática para un momento de emergencia, que debe sumar el esfuerzo de jóvenes, de experimentados, de todos”, exclamó.

Asimismo, La República preguntó si ya conocía a Martín Ruggiero o se lo sugirieron; Pedro Cateriano manifestó que la designación no ocurrió porque haya trabajado con el ahora ministro o sea su amigo.

“Cuando conversé con el presidente Vizcarra intercambiamos pareceres. Hice unas búsquedas y, digamos, yo no he tenido un trato ni amical ni profesional con Martín (Ruggiero). Finalmente, yo no soy el que tiene la potestad legal de nombrar a los ministros. Yo asumo la responsabilidad política, como le dije. Lo he designado por su competencia, no porque haya trabajado con él o sea mi amigo”, aseveró.

No mantiene un vínculo amical con el premier, no obstante, según informó Útero.pe, Pablo Cateriano Llosa, sobrino de Pedro Cateriano Bellido, es amigo de Martín Ruggiero y cursaron juntos el pregrado de Derecho en la Universidad de Lima.

Precisamente, uno de los cuestionamientos hacia el ministro de Trabajo es un carente experiencia en el sector público. Sin embargo, Pedro Cateriano ratificó su confianza y alegó que se debe dar una oportunidad a los jóvenes.

“Hay que darle la oportunidad siempre a los jóvenes. En eso apuesto yo. No creo en los jóvenes de 50 y 60 años que se clavan en los partidos. Yo creo en la renovación. Uno de los grandes problemas de la democracia peruana ha sido la poca alternancia en el ejercicio del poder. Por eso apoyé decididamente a la ministra de Economía y Finanzas y propuse a Rafael Belaunde en Energía y Minas. Y, en la medida de lo posible, confío en que estarán a la altura de las circunstancias todos los miembros del gabinete, los que quiere calificar usted como ancianos y experimentados y los jóvenes”, concluyó.

