La congresista Liliana Pinedo Achaca de Fuerza Popular ocultó en su hoja de vida la sentencia firme en su contra por el delito de usurpación agravada durante el último proceso electoral y lo insertó luego de haber ganado una curul.

El hecho difundido por el dominical Panorama, precisa que el ocultamiento debido a que la Corte Superior informó la condena seis días antes de las elecciones congresales del 26 de enero pasado, y según la ley, ante un plazo tan cercano ya no se le podía excluir del proceso electoral.

No obstante, la fujimorista además contrató a Juan Alberto Alvarez Andrade, exalcalde del distrito de Chancay, Huaral, y esposo de la excongresista fujimorista disuelta Gladys Andrade, quien fue jefa de la ahora parlamentaria Liliana Pinedo Achaca.

A la exautoridad conocido como “Juanelo” fue grabado en agosto de 2017, cuando aún ocupada el cargo público, vendiendo un terreno en Lima Provincias y ofreciendo mover todas sus influencias para que la compra sea rápida.

El hecho fue denunciado por el Ministerio Público tipificando el delito de tráfico de influencias, no obstante, fue archivado luego que la defensa de Alvarez Andrade argumentara que la venta no se efectuó.

Al respecto, Liliana Pinedo considera que al no tener una sentencia firme, no se le puede imputar responsabilidad pese a la grabación explícita. Agrega que no conocía del caso porque en la zona donde vivía no había señal.

“Mira, la verdad yo desconozco su antecedente. Yo sé que es un profesional. Creo que mientras no tenga una sentencia nadie es responsable, tenemos la presunción de inocencia y yo creo que si es un buen profesional, habrá que darle la oportunidad, ¿no te parece?”, declaró la integrante de Fuerza Popular para el dominical.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.