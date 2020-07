Pedro Cateriano: “Que tenga diferencias con el fujiaprismo no me descalifica para conversar”

El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, recibió este sábado a los representantes de Acción Popular, Podemos Perú, Alianza para el Progreso y Partido Morado, agrupaciones políticas con representación en el Congreso de la República, como parte de una ronda de diálogo entre ambos Poderes del Estado.

Horas antes de iniciar esta mesa de conversación, Cateriano Bellido aseguró que, a pesar de haber expresado, antes de ingresar al gobierno de Martín Vizcarra, que tiene “diferencias” con algunos partidos políticos, no está descalificado para dialogar con ellos.

“Creo que el diálogo en democracia es fundamental, eso no implica que estemos claudicando de nuestros principios, convicciones democráticas o posiciones ideológicas y políticas, o que tampoco uno evite o borre su pasado. [...] El hecho de que haya tenido y tenga marcadas diferencias con el fujiaprismo no me descalifica para conversar. Por el hecho de sentarme a dialogar con Fuerza Popular, eso no significa que vaya a retroceder en mi forma de pensar”, declaró a RPP.

En otro momento, el primer ministro adelantó que el Gobierno solicitará la participación de una misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OAE) y de la Unión Europea para las elecciones generales de abril del próximo año, a fin de que este proceso sea “absolutamente normal, neutral y limpio”.

“El objetivo del presidente Vizcarra es garantizar elecciones libres, neutrales y democráticas. En ese sentido algo de experiencia tengo porque en la anterior oportunidad, cuando ocupé la PCM, tuvimos desde el gobierno un trabajo en ese sentido”, continuó.

Además, Pedro Cateriano agregó que, este domingo, el Consejo de Ministros evaluará la elaboración del programa de Gobierno, en el que incluirá medidas para la lucha contra el nuevo coronavirus (COVID-19) y la reactivación de la economía.

“Hemos exhortado ayer en la sesión del Consejo de Ministros a los responsables de sectores como Transportes y Comunicaciones, Vivienda y Construcción, Energía y Minas para priorizar las medidas que permitan destrabar proyectos, impulsar aquellos que están detenidos por trámites burocráticos”, añadió.

