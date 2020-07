Lescano al Congreso: No estamos para negar la confianza a Pedro Cateriano

El presidente del Comité Político de Acción Popular (AP), Yonhy Lescano, mostró su aprobación al nuevo Gabinete Ministerial liderado por Pedro Cateriano.

En efecto, para el excongresista el Congreso de la República debe de otorgar el voto de confianza antes del 28 de julio ya que, según dijo, el país no “está en una situación de denegar nada” en medio de la crisis por el nuevo coronavirus (COVID-19).

“Yo creo que sí (hay disposición de dar el voto de confianza). No se puede denegar de ninguna manera, creo que no estamos en situación para denegar absolutamente nada”, declaró este sábado en Exitosa.

PUEDES VER Pedro Cateriano inicia diálogo en la PCM con representantes de Acción Popular

Por otro lado, el también exlegislador de Acción Popular, Victor Andrés García Belaunde, sostuvo que el Gobierno está muy “obsesionado” con las reformas política y constitucionales por lo que no puede resolver las deficiencias en el sistema de salud en el país ante la pandemia mundial.

“Si no hay buena economía, no hay buena salud, es un término clarísimo. Y veo que en la parte económica no le están dando suficiente impulso. En el tema de la salud es fundamental, tiene que haber una reforma del Estado”, expresó.

PUEDES VER Cateriano sobre fallecidos por COVID-19: Haremos un esfuerzo para sincerar la cifra

En otro momento, García Belaunde pidió no criticar a los nuevos congresistas de su bancada para el periodo 2020-2021 ya que “por su poca experiencia” pueden cometer “algunos errores” pero siempre los “tratan de corregir”.

“Creo que son muy nuevos todos, con poca experiencia y poca actividad política, son gente llegada al partido algunos meses antes de las elecciones, por lo tanto están cometiendo algunos errores, es cierto, pero espero que los puedan corregir”, señaló el exlegislador.

PUEDES VER Rennán Espinoza: Propuestas de Pedro Cateriano son insuficientes y poco ambiciosas

Cabe recordar que el primer ministro Pedro Cateriano inició con su ronda de diálogo con los grupos políticos: Acción Popular, Alianza para el Progreso (APP), Podemos y el Partido Morado.

Es importante recalcar que la cita con Acción Popular se dio este sábado a las 10 de la mañana en la Presidencia del Consejo de Ministros.

Anteriormente, dentro de AP anunciaron que solo irían directivos del partido, pero no los actuales congresista de la agrupación.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.