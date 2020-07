La congresista de la bancada del Partido Morado Zenaida Solís se refirió a la implementación del programa Reactiva Perú y consideró que fue “una metida de pata espantosa”.

Asimismo, la parlamentaria se refirió a la reciente designación de Pedro Cateriano como primer ministro y la renovación del Gabinete Ministerial calificándola de “buena noticia”.

“Me preocupa no lo de [Pedro] Cateriano, me preocupa lo de reactiva, me preocupa las decisiones políticas en torno a la economía nacional. Reactiva 1 fue insensato y fue una metida de pata espantosa. Este Reactiva 2 tiene algunas modificaciones, yo estoy mirando, está caminando mejor, pero no todo lo bien que yo quisiera. Vamos a ver”, comentó en diálogo con Ideeleradio.

Además, Solís recalcó que le preocupa cómo se maneja en materia económica el Consejo de Ministros, ya que la ministra María Antonieta Alva, ratificada en el cargo, pudo haber desarrollado mejor Reactiva Perú.

“No me gusta mucho en la parte económica. La ministra [María Antonieta] Alva es muy halagada, pero tiene una mirada bastante conservadora de la economía. Desde mi punto de vista, podría hacerlo mejor. Ese Reactiva fue catastrófico, aunque desde el MEF digan que normal, porque era para todo el que quiera sacar un crédito”, sostuvo.

“Me parece que un crédito barato con aval del Estado tiene que tener la preferencia de quienes lo necesitan, y me dio mucha pena que las mypes no tengan créditos, y entre los banqueros se dieran créditos a sus grandes empresas”, añadió.

En relación al exprimer ministro Vicente Zeballos, la legisladora del Partido Morado apuntó que su relación con el Congreso fue casi inexistente.

“Pedro Cateriano tiene la suficiente experiencia para manejar este tiempo tan difícil, también tiene un carácter que a veces lo torna beligerante, y espero que eso no salga a relucir, y más bien su experiencia y paciencia para lograr una mejor relación con el Congreso. Con Vicente Zeballos, [esa relación] ha sido casi inexistente, y eso va mal. En realidad, el presidente del Consejo de Ministros tiene que conversar con el Congreso”, concluyó.

