PCM confirma diálogo con Frepap, Somos Perú y Fuerza Popular

Luego de que presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, solicitara de manera formal el voto de confianza ante el Congreso de la República, el Ejecutivo informó que las agrupaciones políticas como el Frepap, Somos Perú y Fuerza Popular, aceptaron una reunión para el próximo lunes 20.

Dicho dialogó busca ir mostrando el plan del Gobierno a las distintas bancadas antes de exponerlo en una sesión en el Pleno. La PCM detalló que el ministro tuvo sus primeros acercamientos con la legisladora de Frepap, María Teresa Céspedes, así como con el secretario de FP, Luis Galarreta y la presidenta de Somos Perú, Patricia Li Sotelo.

En tanto, se dio a conocer que las invitaciones también llegaron al congresista José Vega Antonio, de Unión por el Perú y al representante de Frente Amplio, Marco Arana, los cuales informarán en los siguientes días la respuesta de sus fuerzas políticas.

Cabe resaltar que este sábado 18, el jefe del Gabinete Ministerial mantendrá una reunión con los representantes de las bancadas de Podemos Perú, Alianza para el Progreso, Partido Morado y Acción Popular. Cateriano, quien el pasado jueves aseguró que buscaría un consenso con los distintos partidos, arguyó que si estos se negaran al diálogo, “ya no es problema” de la PCM.

“Yo estoy abriendo las puertas, si alguno me la quiere cerrar ya no es problema de la Presidencia del Consejo de Ministros”, expresó Pedro Cateriano en entrevista con RPP Noticias, quien además aseguró que tras su reunión con el titular del Legislativo, Manuel Merino, una posible interpelación a sus ministros, en esta coyuntura del estado de emergencia, no sería oportuno.

“Me pareciera un buen gesto (aplazar las interpelaciones), lo cual permitiría al gabinete presentarse antes del 28 de julio. Es el planteamiento que le he hecho a Manuel Merino y a su Consejo Directivo”, precisó Cateriano Bellido.

