Congresista a ministro Ruggiero sobre chats racistas: “Que deslinde o asuma responsabilidad”

A días de asumir el cargo de ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Martín Ruggiero Garzón (32 años) es cuestionado por su falta de experiencia, pero también por la difusión de unas conversaciones con contenido racista atribuidas a su autoría.

Al respecto, la congresista no agrupada Arlette Contreras envió un oficio al nuevo integrante del Poder Ejecutivo, quien juró en el puesto el último miércoles, en el que le solicita se pronuncie al respecto.

“Por medio de la presente, solicitarle pueda aclarar respecto a las presuntas expresiones racistas a a través de redes sociales atribuidas a su personas, en contra de las mujeres andinas del Perú”, se lee en el documento difundido en sus redes sociales.

La exintegrante de la bancada del Frente Amplio, cuestionó que el ministro no haya salido a responder para aclarar su participación al respecto. Ruggiero Garzón se creó una cuenta de Twitter tras asumir el cargo, pero no se ha referido sobre el tema.

“Considero que el señor ministro tiene que pronunciarse ya al respecto y decir que si efectivamente es él o no el autor de esos chats que se han venido circulando a través de redes sociales. (....) Que deslinde o que asuma responsabilidad de haber emitido este tipo de contenidos. Estamos a la espera de la respuesta. Necesitamos pregonar con el ejemplo”, sostuvo en la mañana de este viernes en entrevista con Exitosa.

Agregó que si el ministro Ruggiero fuera el autor de las expresiones racistas, no debería seguir en el cargo por representar a una falta de respeto a todas las mueres andinas, considerando que e país es pluricultural.

“Sería lamentable e intolerable que un ministro, una cartera tan importante en nuestro país, tenga esas actitudes. Ninguna persona merece tener un cargo publico, ejercer como autoridad si no respeta a sus cociudadanos. Me resulta altamente denigrante que se ofenda a las mujeres del ande. Tenemos que ser realmente conscientes que el racismo no se puede tolerar en nuestro país”, remarcó Arlette Contreras.

