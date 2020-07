Congreso de la República | Omar Chehade, presidente de la Comisión de Constitución, anunció que la próxima semana se retomará el debate sobre la inmunidad parlamentaria.

Ello se realizará a través de mesas de diálogo, antes de la segunda votación del texto final. Además, se contará con la participación de la sociedad civil. “Vamos a escuchar a todos, no solamente a los constitucionalistas (...) a pedido del presidente del Parlamento, Manuel Merino”, señaló a través de un comunicado.

Por otra parte, Chehade reiteró que está a favor de la inmunidad tanto de los congresistas como de los altos funcionarios.

En ese sentido, afirmó que en la sesión del pasado 5 de julio, el 80 % de los que intervinieron no estuvieron de acuerdo con el texto de eliminar solamente la inmunidad parlamentaria.

“Las únicas personas que deberían tener inmunidad son el pueblo, que se está muriendo porque no tiene inmunidad para salvarse contra la COVID-19. (..) A mí que me levanten cualquier inmunidad, no tengo ningún problema”, manifestó el legislador de Alianza para el Progreso (APP).

Eliminación de la inmunidad parlamentaria

La fecha para que el Pleno vote por segunda vez la norma sobre la inmunidad parlamentaria quedó en suspenso, luego de que en la primera votación se aprobó el texto sustitutorio para modificar los artículos 93, 99, 117, 161 y 201 de la Carta Magna.

Este hecho fue bastante criticado por el Ejecutivo y especialistas en el tema, ya que a último momento se incluyó eliminar también la inmunidad del presidente de la República y otros altos funcionarios, un acto que ha sido calificado como inconstitucional.

