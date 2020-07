El flamante presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, reiteró que su obligación es mantener las puertas abiertas al diálogo con los partidos políticos que tienen representación en el Congreso, con el objetivo que lograr una coordinación entre los poderes del Estado y no un conflicto.

Esto en referencia a la respuesta que le dio a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, luego que ella haya saludado a través de su cuenta de Twitter la juramentación del nuevo Gabinete Ministerial, ejecutado el último miércoles.

Martín Vizcarra nombra a su cuarto gabinete para el último año

Al respecto, Cateriano enfatizó que esta actitud no cambia su posición política e ideológica, si no que es parte de resolver problemas en la política y es el mecanismo que tiene que tener todos los funcionarios.

“Ayer saludé el mensaje de la señora Keiko Fujimori y eso no quiere decir que claudique en mis principios democráticos, en mis convicciones políticas e ideológicas y tampoco que me acomode políticamente, de ninguna manera”, enfatizó Cateriano a RPP, y agregó que su designación no fue del todo bien recibida por la bancada de Fuerza Popular, como ejemplo citó el caso de la parlamentaria Martha Chávez.

Cateriano: “Si hay sectores radicales que no quieren dialogar, el pueblo los juzgará en las elecciones”

El titular de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) sostuvo que cuenta con toda la predisposición para conversar con las bancadas, pero que tampoco puede forzarlas a tomar esta actitud. Agregó que si alguna de ellas se rehúsa, está en su derecho, pero que será la población quien los juzgará en los próximos comicios de 2021.

“Si hay sectores radicales que no quieren dialogar será problemas de ellos y posteriormente, el pueblo, que es el soberano, los juzgará en las elecciones. Hemos visto cómo los ciudadanos castigaron a las organizaciones políticas que obstruyeron al Gobierno, que vulneraron el orden constitucional y hoy están en esa situación porque la gente consideró que lo único que dejaron es una inestabilidad política que afecta a la nación”, mencionó Cateriano.

Además, informó que ya inició las conversaciones con los partidos políticos, al haber dialogado con los líderes de estos. Precisó que este sábado se reunirá con las bancadas de Acción Popular, Alianza Para el Progreso, Podemos Perú y Partido Morado. “Lo que yo quiero es tener reuniones con todos los partidos políticos”, remarcó.

Asimismo, comentó que en la reunión con el presidente del Congreso, Manuel Merino, programada para esta mañana, pedirá que se presente a informar sobre las políticas del Estado antes del 28 de julio.

“Vamos a conversar sobre los aspectos de la agenda legislativa y también le voy a pedir posibilitar mi presentación para sustentar el programa de Gobierno, en vista dela emergencia sanitaria y permitir que el presidente dé su mensaje a la nación el 28 de julio con un voto de confianza extendido”, mencionó. Al respecto, la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, anunció que este sería el 23 de julio.

Martín Vizcarra tomó juramento al Gabinete Ministerial que lo acompañará en su último año de Gobierno.

Cateriano sobre las interpelaciones: “Afectaría la estabilidad política del gabinete”

El titular de la PCM sostuvo que las interpelaciones en el Parlamento son un derecho constitucional, pero que muchas veces se usa como ataque político por parte del Congreso en contra del Gobierno.

Mencionó que si esto llegara a darse, sí ocasionaría una afectación al Gabinete Ministerial. Agregó que en esta nueva etapa los ministros deberán presentarse con más frecuencia ante el Parlamento para defender sus políticas públicas.

“Yo confío que en lo que resta del Gobierno, haya una coordinación entre los poderes del Estado y no un conflicto, las interpelaciones son derechos constitucionales, pero en muchos casos se emplean para atacar políticamente para minar un Gobierno, y en ese sentido creo que sí eso afectaría la estabilidad política del gabinete. Confió que en esta etapa vamos a iniciar el Parlamento nos dé una tregua para presentarnos y poder exponer el programa de Gobierno porque evidentemente estamos en una emergencia”, mencionó Pedro Cateriano.

