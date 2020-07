El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, expresó el último jueves su compromiso de dialogar con todas las agrupaciones políticas, en especial con las que tienen representación en el Congreso de la República.

Por ello, en declaraciones para RPP, Cateriano Bellido indicó que, tras jurar como primer ministro sostuvo conversaciones telefónicas con los presidentes de Acción Popular; Mesías Guevara, de Partido Morado; Julio Guzmán, y de Alianza para el Progreso, César Acuña.

Acto seguido, informó que este sábado se reunirá con las bancadas de los partidos políticos mencionadas, así como la de Podemos Perú.

Sobre las demás agrupaciones políticas, el sucesor de Vicente Zeballos manifestó que su intención es ampliar la agenda de conversaciones con las bancadas restantes, por ello, según indicó, este lunes buscará tomar contacto con Frepap y Fuerza Popular.

“Yo estoy abriendo las puertas, si alguno me la quiere cerrar ya no es problema de la Presidencia del Consejo de Ministros. [...] En todo caso, el uso de la escopeta de dos cañones es algo normal en algunas agrupaciones políticas. No es mi caso, tampoco es la primera vez que asumo este cargo y me comprometo públicamente a dialogar con todos. Ya lo he hecho anteriormente y estoy dando los pasos para demostrar que esa es la vía que tenemos en democracia para zanjar los problemas, más aún en una situación tan grave como esta”, señaló.

En otro momento, consultado por una posible asistencia del líder de Podemos Perú, José Luna Gálvez, a la reunión que sostendrá con la bancada de esa agrupación, Pedro Cateriano comentó que no puso condiciones ni censuró a nadie en la participación de esas mesas de diálogo.

“He conversado con el general [Daniel] Urresti. Él anunciará con quienes vendrá a la Presidencia del Consejo de Ministros el día sábado. [...] No he puesto condiciones, no he establecido vetos, no he censurado a nadie, simplemente he abierto el espacio de una agenda, que espero continuar a lo largo del tiempo con los gremios”, agregó.

