El diálogo es vital para una buena transición política

El gabinete ministerial fue renovado una semana después del enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso por la contrarreforma de la inmunidad parlamentaria, y en medio de mociones de interpelación contra los ministros salientes.

En este escenario, Pedro Cateriano asumió el cargo de premier. Su primer gesto político fue ayer en Twitter, respondiendo el saludo de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

El jefe del Consejo de Ministros tendrá un rol protagónico en la búsqueda de diálogo con los partidos de oposición. Sucedió lo mismo cuando fue premier en el gobierno de Ollanta Humala, y pidió el voto de confianza al Congreso, con marcada presencia del Apra y FP.

La actual composición del Parlamento es distinta. Aunque el objetivo, según el analista político Eduardo Ballón, es el mismo para Cateriano: lograr consensos con las bancadas.

“A este gabinete le esperan cuatro retos: construir diálogo con el Legislativo, la gestión sanitaria y evitar la conflictividad social”, agregó.

Para el analista político y docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) Arturo Maldonado, la elección de Cateriano y otros ministros es una respuesta a los cambios congresales en la reforma política.

Por eso, calcula, al inicio de este periodo habrá una “suerte de negociaciones”. “Pero también vamos a ver un primer ministro que va a levantar la voz ante el potencial accionar del Congreso para cambiar las cosas y no avanzar”, sostuvo.

Cabe precisar que Cateriano cuenta en su gabinete con ministras que impulsaron la reforma: Ana Neyra, en Justicia, y Patricia Donayre, en Inclusión Social. Neyra fue secretaria de la Comisión de Reforma Política y Donayre, en su periodo de congresista, impulsó la eliminación de la inmunidad y apoyó las iniciativas del Ejecutivo.

En tanto, el gabinete de Cateriano deberá pedir el voto de confianza al Pleno. Ahí vendrán otras mesas de conversación con las fuerzas políticas. Maldonado confía en que Cateriano recibirá el respaldo. "Aunque será con condiciones", refirió.

Un factor adicional que recuerda Ballón es que pasando Fiestas Patrias, las cuestiones de confianza ya no tendrán efecto de disolución en caso sean rechazadas dos veces o si los congresistas pretenden censurar a los ministros. El presidente Vizcarra no estará facultado para disolver el Congreso. La Constitución Política se lo prohíbe en el último año de su gobierno.

La transición y un respiro

Maldonado agregó que la presencia de un nuevo gabinete le dará oxígeno comunicacional al jefe del Estado. Sobre todo con Cateriano de premier. “La presencia mediática será más fuerte. Él no solo llega para coordinar, sino para ser un vocero y un elemento de protección para el presidente”, enfatizó.

Otro elemento en el que concuerdan Maldonado y Ballón es en la relevancia de la transición. Salvo que no existan censuras, este gabinete acompañará al mandatario hasta el final del quinquenio. “Deberán tratar de avanzar en una agenda de cambios estructurales y dejarlos, por lo menos, ordenados para el próximo gobierno. Me da la impresión de que buscarán fortalecer el estilo de gestión, manejar la reactivación económica y la gran inversión privada, que encuentra su principal locomotora en la minería. No obstante, en este escenario habrá, sin duda, costos de vidas por la crisis sanitaria y el virus”, advirtió Ballón.

