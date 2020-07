Comisión de Fiscalización del Congreso citó a gobernador regional de La Libertad

Los cuestionamientos que pesan sobre la actual gestión de Manuel Llempén Coronel encargado de liderar como Gobernador Regional de La Libertad, la pandemia de la COVID-19, ha hecho que la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, lo cite para que informe sobre el manejo que se viene dando a la emergencia sanitaria en su región.

El pedido fue realizado por la Congresista del Frepap, María Retamozo Lezama, quien aprovechó la última sesión para hacer el llamado a cuentas al gobernador de La Libertad, para el próximo miércoles 22 de julio.

“A través del oficio n.° 85 he solicitado la presencia del gobernador para que nos informe sobre la realidad de la región La Libertad”, refirió la parlamentaria.

PUEDES VER https://larepublica.pe/sociedad/2020/07/15/coronavirus-en-peru-federacion-de-trabajadores-de-salud-impulsaran-revocatoria-del-gobernador-de-la-libertad-manuel-llempen-lrnd/

Ya en el Pleno del Congreso realizado en Trujillo, los siete congresistas por La Libertad, hicieron sentir su disconformidad con las acciones que viene teniendo la autoridad liberteña, en donde indicaron que hay un manejo errado de la crisis sanitaria, con hospitales sin oxígeno, cifras que no se ajustan a la realidad, con contagiados y fallecidos y la no puesta en funcionalidad del Hospital Temporal a tiempo, que no reúne las condiciones esperadas.

Conocido el sustento que hizo la legisladora Retamoso, llevó a la Comisión de Fiscalización del legislativo para aprobar por unanimidad la presencia de Llempén Coronel a esta comisión.