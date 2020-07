Pedro Cateriano juramentó este miércoles como nuevo primer ministro Su asunción, en tiempos de coronavirus y de riñas políticas con el Congreso, tendrá grandes retos en este último año de gobierno de Martín Vizcarra.

Cateriano fue premier en el gobierno de Ollanta Humala. En esa gestión tuvo que pedir el voto de confianza para su gabinete frente a un Congreso que contaba con mayor presencia de sus rivales políticos: los congresistas de Fuerza Popular y el Apra.

Sin embargo, pese a las grescas en el Hemiciclo consiguió el visto bueno del Pleno Legislativo.

El Congreso de ahora, al que tendrá que pedir la confianza, es distinto: cuenta con 14 congresistas de Fuerza Popular y no hay bancada aprista. Aunque, de todas formas, se conserva el fujimorismo político en diversas decisiones de los parlamentarios, sobre todo, contra la reforma política.

A partir del 28 de julio, el presidente Vizcarra, constitucionalmente, ya no podrá disolver el Congreso. La cuestión de confianza no tendrá el mismo efecto, en caso el Parlamento busque censurar a su gabinete ministerial o no prospere alguna reforma que impulsa su gestión, como, por ejemplo, la de inmunidad parlamentaria.

Además de estos escenarios descritos, para el analista político Eduardo Ballón, al nuevo premier le espera cuatro principales retos al mando de este gabinete. El primer reto es político: “Deberá construir un diálogo que es indispensable con los principales actores sociales y con el Legislativo”, enfatizó Ballón.

El segundo es sanitario, y ahí estará al frente Pilar Mazetti, nueva ministra de Salud, en reemplazo de Víctor Zamora: “La gestión en este momento actual afronta crisis, con regiones como Arequipa que están colapsando. Falta concretar el acuerdo con las clínicas privadas, el precio de los medicamentos y la dramática situación del oxígeno aún no resueltas. Es un claro desafío”, dijo Ballón.

El tercer reto es la relación con la población, agregó Ballón: “La conflictividad social no ha desaparecido y evidentemente va a volver con todas sus formas y contenidos”. Esto, producto de la recesión económica y el desempleo.

Y por último, dejar buenas bases para el próximo gobierno: “Deberán tratar de ordenar y avanzar una agenda de cambios estructurales y dejarla por lo menos avanzada para la siguiente gestión. Porque, con esta situación, es evidente que no tendrán posibilidad de llevarla adelante”, acotó.

Además, de Mazetti, en el gabinete de Cateriano otros nuevos rostros que asumieron carteras son la abogada Ana Neyra, al mando del Ministerio de Justicia. Neyra fue secretaria de la Comisión de Reforma Política. Y en caso del Ministerio de Inclusión Social, asumió el cargo la excongresista fujimorista y oficialista, Patricia Donayre.