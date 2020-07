Tomás Gálvez: las frases machistas que dio en entrevista y que el JNJ consideró para suspenderlo

“Ustedes repiten como loras”, expresó de forma alterada el fiscal supremo Tomás Gálvez a las periodistas de Radio Nacional Perla Berríos y Carla Harada, la mañana del último 8 de febrero, tras ser consultado por sus presuntos vínculos con el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Esa fue una de las cuatro frases que, cinco meses después, fueron consideradas por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), además de otras imputaciones, para suspenderlo por seis meses de sus funciones en el Ministerio Público.

PUEDES VER Partidos que conforman el Congreso recibirán S/11 848 061 por financiamiento público directo

El informe del miembro instructor de la JNJ que recomendó la aplicación de la medida cautelar de suspensión provisional señala como primer punto la participación de Gálvez Villegas en los conocidos Audios CNM, conversaciones que no, lejos de ser negadas por el fiscal, las reconoció.

Las grabaciones en mención fueron el registro de diálogos telefónicos entre él y el ahora prófugo exjuez supremo César Hinostroza, quien también es investigado por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

El segundo punto señalado por el documento es por su actitud en la entrevista mencionada líneas arriba.

En aquella oportunidad, Tomás Gálvez fue convocado para que responda por su solicitud para retirar a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato.

Al respecto, la resolución de la Junta Nacional de Justicia menciona un segmento de las declaraciones de Gálvez, referidas a las investigaciones el Equipo Especial sobre los presuntos aportes ilegales en las campañas electorales.

“Yo le aseguro que sobre eso no va a haber ninguna condena porque eso no es delito. [...] Toda la información que se lo presenta de una manera rimbombante en la prensa y todo eso, eso es intrascendente. [...] Yo le puedo adelantar algo al respecto, esos hechos de aporte a campañas no son típicos, no son delitos”, expresó el fiscal supremo en la entrevista, conducta con la que, de acuerdo a la JNJ, habría vulnerado los numerales 7 y 13 del artículo 39 de la Ley de la Carrera Fiscal, que le prohibían “influir o interferir” en el resultado de investigaciones que no estén a su cargo.

No obstante, durante el espacio periodístico también fue consultado por la investigación en su contra por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto y su relación con Hinostroza Pariachi, interrogantes que intentó evadir al calificar a las entrevistadoras.

PUEDES VER Fiscal de la Nación denuncia a Javier Velásquez Quesquén, Marvin Palma y Edgar Alarcón

“Yo puedo llamar a quien se me da la gana [...] Lo estoy llamado en calidad de amigo para que le dé un consejo a Walther ¿Te es difícil entender eso?”, fue otra de sus expresiones dirigida a una de las periodistas, quienes le insistieron en más de una vez que no les falte el respeto.

“Mujer ¿hablo quechua? ¿no estás entendiendo? [...] “Yo me reúno con todo el mundo y con quien se me da la gana”, también manifestó Gálvez. Todas estas frases fueron consignadas en el documento de la JNJ.

Sin embargo, esa mañana expresó algunas otras que es preciso recordar: “Mi voz es fuerte, mi voz es de hombre” y “el problema es que tú no eres abogada y tratas de hablar como abogada, y ahí es donde te pierdes. [...] Como estas cosas son un poco complejas, tienes que permitirme explicarte”.

“Uno puede hasta matar en legítima defensa”

Dos días después de esta entrevista, que generó cuestionamientos en su contra, el suspendido fiscal supremo intentó culpar a las periodistas por su conducta al señalar de que ellas intentaron tenderle “una emboscada”.

PUEDES VER Ministro Martos considera “preocupante” la falta de consenso en el Congreso para aprobar reforma

Esta actitud la repitió este martes tras ser notificado de la decisión de la Junta Nacional de Justicia.

“Estas periodistas me tendieron una celada. Empezaron a calumniarme y a imputarme hechos completamente falsos en mi presencia. Ambas partes utilizamos términos inapropiados, pero ¿eso qué significa? He actuado frente a un ataque de ellas, un ataque contra mi honor. Uno actúa en legítima defensa. En legítima defensa uno puede matar y eso es lícito”, declaró a Canal N.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.