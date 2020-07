La Junta Nacional de Justicia (JNJ) evalúa sancionar al exfiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos por presuntamente encubrir a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular. El fiscal supremo responde ante los consejeros de la entidad.

10.24 “Esas oficinas nunca he ingresado, no conozco esas oficinas. (...) Yo no sé por qué han hecho tanto escándalo en ese aspecto”, menciona el fiscal supremo.

10.18 Pedro Chávarry argumenta que el coronel PNP y jefe de la Diviac, Harvey Colchado Huamaní, se puso de acuerdo para acusarlo por el deslacrado en la oficina de su exasesor.

10.15 “Medios periodísticos que buscaban alarmar a la población con noticias falsas”, señala sobre las revelaciones de sus encuentros con vinculados a Los Cuellos Blancos.

10.10 “No se advierte que mi persona haya solicitado ni una reunión con el señor Camayo, y si se realizó había de alguna manera comunicar un proyecto de trabajo”, dijo.

10.08 Chávarry reitera que no conocía a César Hinostroza, sino solo en el ámbito laboral.

10.01 El fiscal supremo comienza su intervención.

10.00 Se inicia la audiencia en la que Pedro Gonzalo Chávarry responde por las imputaciones en su contra.

El fiscal supremo y exfiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos se presentará ante el Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) este martes para dar sus descargos ante las imputaciones en su contra, que provocaría su suspensión de sus funciones de manera preventiva.

La máxima sanción que se le podría imponer es alejarlo de su cargo por hasta 120 días, decisión crucial debido a que en las dos próximas semanas la Junta de Fiscales Supremos, que el acusado integra, debe decidir si ratifica o cambia a su representante ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En este cargo se encuentra el fiscal supremo Luis Arce Córdova, cuyo mandato culmina el próximo 25 de julio, en una de las entidades encargadas de las próximas elecciones generales 2021, de interés de las posturas políticas.

El también ex fiscal de la Nación es cuestionado por haberse excedido en sus funciones al separar, el último día de 2018, del Equipo Especial Lava Jato a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. Esta decisión obedeció al interés de encubrir a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular.

Por su parte, Chávarry Vallejos niega las imputaciones en su contra, como también la existencia de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, en la que también es vinculado por presuntamente haber ejecutado favores con el partido político fujimorista.

Luego de las declaraciones del fiscal supremo, los integrantes de la JNJ debatirán el tema y lo dejarán voto. Cabe señalar que el reglamento no precisa un plazo para que los consejeros tomen una decisión y la hagan pública.

Los magistrados también tienen pendiente anunciar la decisión sobre los procesos disciplinarios de suspensión contra el fiscal supremo Tomás Gálvez y del juez supremo Martín Hurtadom que fueron celebradas la semana pasada.

