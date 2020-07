El último lunes 13 de julio, el Ministerio de Salud (Minsa), a través de su sala situacional, informó que, hasta la fecha, son 12.054 ciudadanos que perdieron la vida en el territorio nacional debido al nuevo coronavirus (COVID-19).

Sin embargo, un reciente informe del Financial Times señaló que el Perú registra un exceso del 149 % en número de fallecidos en comparación al promedio de defunciones reportado en años anteriores.

En ese sentido, según esa publicación, el verdadero número de víctimas mortales en el país por el coronavirus sería 40.100.

En su nueva edición de Sin guion, Rosa María Palacios resaltó la importante de sincerar el número de víctimas mortales que deja el coronavirus, ya que de ello dependerá las decisiones que se tomarán.

“¿Cómo se obtienen estas cifras? De un ejercicio sencillo. Se compara el número de defunciones de los años 2018 y 2019 junto al 2020, y se encuentra esta enorme diferencia que no tiene ninguna explicación que no fuera una pandemia que está asolando a nuestro país. Es muy distinto tomar una decisión de salud pública con una cifra de 12.000 muertos que con una de 40.000″, expresó.

Sobre ello, mencionó que existe la posibilidad que dentro de los mencionados 40.000 fallecidos habría casos de errores del Sistema Nacional de Defunciones y un grupo de personas con otros problemas de salud que no se atendieron debido al colapso del sistema.

“Esto lo había advertido el Financial Times, me parece, hace mes y medio o dos meses. Esta no es información nueva. Con esa información, lo lógico era que el Sistema Nacional de Defunciones y el Ministerio de Salud llegaran a un acuerdo para tener información certera. Solo con buena data, la autoridad puede tomar decisiones. [...] El presidente de la República está tomando decisiones bajo la base de información manipulada”, agregó.

