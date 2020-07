Jefe de la Sunedu alerta por contrarreforma: “Sabemos cuáles son las universidades que están detrás”

Existe conflicto de intereses en el Congreso de la República por contar con integrantes que tienen vínculos con universidades con licenciamiento denegado, sostuvo este martes el titular de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Oswaldo Zegarra.

Argumentó su opinión por las revelaciones periodísticas, como el de La República, sobre los asesores y parlamentarios miembros de la Comisión de Educación que están relacionados con las casas de estudios en mención e incluso con empresas que ofrecían consultorías para el proceso de licenciamiento.

PUEDES VER Fiscal de la Nación denuncia a Javier Velásquez Quesquén, Marvin Palma y Edgar Alarcón

“Los asesores de los congresistas o de la Comisión de Educación es responsabilidad del Congreso. A ellos les corresponde asumir esa responsabilidad, y al ser puesto en evidencia su presencia, originaría que ellos sean los que deban dar respuesta ante estas acusaciones. Definitivamente hay conflicto de intereses (…) Sabemos cuáles son las universidades que están detrás”, declaró Zegarra en RPP.

Asimismo, sostuvo que la Sunedu ha sufrido una política de desprestigio en su contra luego que ordenara la no autorización de ciertas casas de estudio, las que buscan mecanismos con el objetivo de continuar en calidad de negocio y no en pro de la educación. No obstante, resaltó que la ciudadanía está reaccionando a su favor.

“Felizmente hay alguna reacción de la sociedad civil que está respaldando a la Sunedu y eso es lo que a nosotros nos llena de satisfacción porque queremos recuperar la credibilidad que se había puesto en duda, a través de una política de desprestigio a la institución con el ánimo de mantener sus actividades de educativas de privilegio cuyo objetivo fundamental no es la calidad sino el negocio”, remarcó.

Luis Dioses (Somos Perú), presidente de la Comisión de Educación del Congreso.

PUEDES VER Cuñado de Martín Vizcarra no acudió por segunda vez a citación de Fiscalización

Por otro lado, defendió la política y la forma de trabajo de la Sunedu asegurandoque el objetivo común es el bienestar del estudiantes por lo que exigen a las universidad cumplir con requisitos mínimos para seguir operando.

“Es producto de un proceso muy técnico, muy transparente, en la cual las universidades que fueron licenciadas cumplían con las condiciones básicas de calidad que garantizarían, de alguna manera, el inicio de la carrera de todos los profesionales del país”, señaló.

Sobre la creación de una universidad en Collique- Comas, de iniciativa del congresista Robinson Gupioc de la bancada Podemos Perú, cuyo líder político es José Luna Gálvez quien es dueño de la denegada Telesup, señaló que toda filial o nueva casa de estudio debe seguir con las exigencias planteadas en la Ley Universitaria.

PUEDES VER Cuellos Blancos: Junta Nacional de Justicia suspende 6 meses a Tomás Gálvez

El ministro de Educación, Martín Benavides, alertó que existen grandes intereses que buscan destruir la reforma universitaria.

“La fortaleza de la Sunedu se basa en su accionar transparente, técnico y justo. Ese es el proceso de funcionamiento que ha venido desarrollando. Indudablemente que al dejar a 47 universidades fuera del sistema, era lógico de esperar que pudiera existir algún tipo de inconvenientes, en el sentido de poder mantener el funcionamiento de estas”, mencionó Zegarra.

El Pleno del Congreso de la República otorgó facultades a la Comisión de Educación para conformar una comisión investigadora contra la Sunedu sobre presuntas irregularidades en el proceso de licenciamiento de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL). Este accionar ha sido criticado por Oswaldo Zegarra y el ministro de Educación, Martín Benavides.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.