Kenji Fujimori: control de acusación por “mamanivideos” se reanuda este 21 de julio

Caso ‘Mamanivideos’ continúa. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programó para el 21 de julio la continuación de audiencia sobre control de acusación de los excongresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel, Bienvenido Ramírez y el exasesor Alexei Toledo, imputados por cohecho activo genérico y otro.

La diligencia, que iniciará a las 9 de la mañana, es parte del proceso legal en contra de los exparlamentarios por, según la Fiscalía Suprema, haber sido responsables de la presunta compra de votos a favor del expresidente Pedro Pablo Kuczynski durante el segundo pedido de vacancia en su contra, promovida el 2018 por sus presuntos vínculos con Odebrecht.

La entidad judicial señala que l a audiencia será de manera virtual, por el estad de emergencia a causa de la pandemia, y se requiere la presencia de los procesados, aunque esta no es obligatoria.

#Atención. Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programa para el 21 de julio, 09:00 h, continuación de audiencia sobre control de acusación de excongresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel, Bienvenido Ramírez y otro, imputados por cohecho activo genérico y otro. pic.twitter.com/tHl4TgRGPt — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) July 13, 2020

Por este hecho, la fiscal adjunta suprema Bersabeth Revilla solicitó 12 años de pena privativa en contra del hijo menor de Alberto Fujimori, al imputarle los delitos de cohecho activo genérico propio y tráfico de influencias agravado.

Para Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, pidió 12 y 11 años de prisión, respectivamente. El otro acusado es Alexei Toledo Vallejos, exasesor de Kenji Fujimori. Para los cuatro se solicitó comparecencia restringida, de acuerdo al documento acusatorio.

La audiencia de revisión de acusación inició el 9 de marzo, la que se suspendió y reprogramó para el 19 de marzo, pero debido a las medidas estrictas como el aislamiento social obligatorio para contener el nuevo coronavirus, esta no pudo realizarse.

En esta diligencia, el representante de la Procuraduría estimó que de ser sentenciados, deberán pagar un millón de soles de forma solidaria por concepto de reparación civil. El abogado de Kenji Fujimori precisó que el Ministerio Público no ha logrado probar aún si su cliente cometió los delitos imputados.

‘Mamanivideos': investigación contra Kenji Fujimori

En la tarde del 20 de marzo del 2018, el entonces congresista Moisés Mamani de Fuerza Popular, junto a Daniel Salaverry, entonces vocero de la bancada fujimorista, exhibieron en conferencia de prensa una colección de videos.

En estos se muestra a Kenji Fujimori, su asesor Alexei Toledo, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, intentando convencer a Mamani para que con su voto favorezca a Pedro Pablo Kuczynski, quien era presidente de la República y afrontaba un segundo pedido de vacancia, y a cambio este lo ayudaría en los proyectos de su región.

“Lo que yo he conseguido para Tumbes lo conseguí en menos de una semana. En menos de una semana me dieron las obras. Me dieron las direcciones regionales de Tumbes. Puse al director del proyecto Puyango, puse al director de PCI, al director de Agroideas, estoy pidiendo ahorita el prefecto de Tumbes, estoy poniendo Produce, Senasa. [...] Mira, a nosotros nos llevaron al MEF y nos han puesto una persona exclusiva para que maneje nuestras obras”, le dijo Bienvenido Ramírez a Moisés Mamani.

Además, Guillermo Bocángel hace ofrecimientos a quien estaba grabando, como reuniones directas con el mandatario y el ministro de Transportes, Bruno Giuffra, para obtener prebendas a cambio de su apoyo.

Por su parte, Kenji Fujimori señala que quienes han respaldado el primer intento de vacancia “les han cerrado las puertas”. En todos los ofrecimientos de Bocángel, el hermano de Keiko Fujimori daba su aprobación.

Por este hecho, Pedro Pablo Kuczynski se vio obligado a renunciar a la Presidencia de la República y los entonces congresistas fueron suspendidos de sus funciones y reemplazados por accesitarios. Ahora ellos, junto al exasesor de Kenji Fujimori, siguen un proceso legal en su contra.

