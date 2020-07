Regidor de la MML responde a Columbus y alega que transferencias a Protransporte “fueron legales”

El regidor Edwar Díaz de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) afirma que las transferencias que el Estado y, posteriormente, la comuna capitalina emitieron en favor de Protransporte en mayo, para que continúe operando el Metropolitano y los corredores viales, “fueron legales y transparentes”.

Esta respuesta la da luego de que el congresista Diethell Columbus de Fuerza Popular denunciara que el envío de S/ 24.696. 284 configuraría un presunto fraude que compromete a la cartera que dirige el ministro Carlos Lozada y la municipalidad, en beneficio de los operadores del Metropolitano.

“Esto es falso (que se haya beneficiado a Protransporte), porque la Municipalidad de Lima a través de Protransporte solamente tiene un vinculo contractual con las empresas del Metropolitano y de los corredores, el resto de transportes es responsabilidad de la ATU. Por lo tanto, no puede decirse que hay algo que no es transparente, porque lo hemos apoyado en el contrato. Hemos tenido a la mano todo el sustento técnico legal para tomar esa decisión”, declaró Díaz para este diario.

La “fórmula” del Ejecutivo para subsidiar a Protransporte

Las transferencias en cuestión son la “fórmula” que el Poder Ejecutivo le ofreció al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, para subsidiar al Metropolitano. Esta consistía en que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) le transfería los más de S/ 24 millones a a comuna, para que esta luego lo envíe a Protransporte.

El regidor Díaz señala que este esquema de triangulación de transferencias es legal y se basa en cláusula 8 del contrato de concesión entre la MML, y los concesionarios del servicio público de transporte. Esta hace referencia a que el Gobierno daría un reembolso sobre los costos adicionales incurrido en casos de emergencia.

Cláusula 8 del contrato de concesión de Protransporte.

El representante de la MML sostuvo que si la Contraloría General de la República investiga el hecho denunciado por el fujimorista, la comuna facilitará el proceso e insiste en que “fue transparente”.

“El congresista (Columbus) lo primero que tendría que hacer como autoridad es leer los documentos que son públicos. Me parece irresponsable de una autoridad tener que acusar sin ningún fundamento, sin leer la información que es pública. Si la Contraloría lo investiga, se entregará toda la documentación que es totalmente transparente, no hay irregularidad que temer porque todo se ha hecho conforme a ley y contratos”, remarcó.

La República pudo corroborar que en la sesión extraordinaria de Concejo Nº 7, celebrada el pasado 29 de mayo, el alcalde, Jorge Muñoz Wells indicó a los regidores que luego de un mes de negociaciones, el Ejecutivo le propuso este mecanismo “en el marco del COVID-19″, para cumplir con el apoyo a Protransporte.

“‘Yo te doy la plata en el marco de la COVID-19, y tú, ese mismo monto lo sacas de alguna otra cuenta, pero tú le transfieres a Protransporte, para que no se paralice la gestión tanto del Metropolitano como de sus alimentadores y los corredores también'. Esa fue la decisión de parte del Ejecutivo. No teníamos otra alternativa”, manifestó el alcalde de Lima a los regidores.

Ante lo ocurrido, Columbus le señaló al contralor Nelson Shack que “esta operación tuvo como única finalidad que el MTC favoreciese únicamente a los operadores del Metropolitano; generando todo un esquema de transferencias buscando que otros operadores de transporte público que también pudiesen haberse vistos afectados en la misma proporción por las mismas normas que declararon la emergencia nacional no se viesen favorecidos por este tipo de transferencias”.

Piden que el Gobierno transfiera de manera directa a Protransporte

Por otro lado, el regidor Díaz sostiene que el Poder Ejecutivo utilizó este mecanismo de transferencia, poniendo de por medio a la MML, para evitar que otros medios de transportes pidan también un subsidio.

Sin embargo, resalta que esas condiciones las aceptaron antes y que ahora ya no tendría sentido porque el Gobierno ya otorgó un apoyo económico directo a empresas que otorgan este tipo de servicio, en base al Decreto de Urgencia 051.

“Lo que el alcalde nos explicó en la sesión del 29 de mayo fue que el Gobierno no quería hacer las transferencias directas para que otros medios de transporte no pidan también compensación, pero ese argumento ya no tiene sustento ahora que hay una norma que ha subsidiado a todo tipo de transporte”, sostuvo.

Solicitan S/ 148 millones para Protransporte

En esta línea, resaltó en que la comunica de la capital solicita al Estado que subsidie de manera directa a Protransporte, sin requerir una triangulación de transferencias. Señala que la MML ya no cuenta con capital para hacer el envío: “En este momento la municipalidad no tiene recursos para transferir”.

El Gobierno emitió una norma de subsidio a empresas de transporte, sin considerar al Metropolitano y corredores. Tras los calificativos de “discriminatoria y escandalosa” por el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, el Poder Ejecutivo aprobó mediante una resolución ministerial un subsidio de S/ 8 millones 300 mil para este servicio de transporte.

Ahora, una denuncia acusa un presunto fraude entre el MTC y la Municipalidad de Lima fraguado para beneficiar con subsidios al Metropolitano en mayo, meses antes de que el Gobierno aprobara subsidiar el transporte público. Foto: La República.

No obstante, el burgomaestre reiteró en su cuestionamiento y precisó que el monto necesario para que el Metropolitano y los corredores sigan operando es de S/ 148 millones. El último 11 de julio, el alcalde entregó de manera presencial el sustento económico y legal solicitado.

Este domingo anunció que se reunirá el lunes 13 de julio con la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, para evaluar el pedido y agregó que ella fue “bastante generosa en el sentido de que quieren apoyar”.

