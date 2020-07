El congresista Guillermo Aliaga Pajares de Somos Perú anunció que este lunes presentará una moción para crear una “Comisión de la Verdad” para investigar el presunto subregistro de fallecidos a causa del nuevo coronavirus.

El segundo vicepresidente del Legislativo informó esta iniciativa durante el Pleno del Parlamento descentralizado de este lunes, realizado en la ciudad de Trujillo, en La Libertad, en la que participan de manera presencial la Mesa Directiva, y algunos voceros de las bancadas.

“El día de hoy se está presentado por parte de mi despacho congresal, y espero que las distintas bancadas nos acompañen. Vamos a presentar una moción de una Comisión de la Verdad para que se nos diga la verdad de cuántos peruanos han fallecidos producto de este yugo (coronavirus)”, enfatizó en su intervención en la sesión plenaria.

Asimismo, resaltó que cuenta con videos en que funcionarios del Hospital Víctor Lazarte mencionan sobre la existencia de “una alta probabilidad de subregistros de fallecidos” por la COVID-19, enfermedad considerada pandemia mundial.

“He tenido personalmente la oportunidad de visitar el hospital Lazarte, en donde se me ha demostrado, y consta en los videos respectivos, que hay una alta probabilidad dicho por un propio funcionario de que existan subregistros”, mencionó Aliaga.

Víctor Zamora reconoce subregistro en datos de la COVID-19

El ministro de Salud, Víctor Zamora Mesia, confirmó desde abril pasado la existencia de subregistro en datos de contagiados, fallecidos y recuperados en el tratamiento del nuevo coronavirus (COVID-19) en el Perú.

No obstante, aclaró que este mecanismo es usado a nivel internacional en el sector de salud con todas las enfermedades, no solo con la actual pandemia que azota al mundo sino también con otras enfermedades.

“En todos las regiones y países del mundo existen diferentes grados de subregistro, no solamente en esta pandemia si no en todas las enfermedades existen un nivel de subregistro. No existe voluntad alguna de ocultar información”, declaró el ministro durante su exposición ante las tres comisiones del Congreso.

Comisión de la Verdad para conflictos o dictaduras

No obstante, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la complementación de las comisiones de la verdad son utilizadas en los países que salen de una guerra civil o un régimen autoritario. Estas funcionan durante el período inmediatamente posterior y está bajo supervisión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

De acuerdo al documento ‘Instrumentos del Estado de Derecho para sociedades que han salido de un conflicto. Comisiones de la verdad’, estos órganos de investigación no judicial ofrecen cierta posibilidad de explicar el pasado y puede reforzar el posible enjuiciamiento que llegue a iniciarse en el futuro.

La última implementacion de este mecanismo en el Perú fue la denominada Comisión de la Verdad y Reconciliación, luego de la dictadura de Alberto Fujimori, sobre el terrorismo vivido durante el periodo entre los años 1980 y 2000. Esta fue creada en 2001 por el presidente provisional Valentín Paniagua.

