El pleno del Congreso debatirá hoy en su sesión virtual la segunda votación de la reforma constitucional que impide postular a sentenciados en primera instancia por delito doloso.

En ese contexto, las bancadas de Podemos Perú y Unión por el Perú (UPP) evalúan abstenerse u oponerse, poniendo en riesgo la ratificación de esta importante reforma.

Según el congresista de Podemos Perú Robinson Gupioc, sus colegas de bancada acordaron que esta iniciativa debe recibir el comentario del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución del Congreso. “Si no hay opinión, mejor será abstenernos”, alegó.

Horas antes, el vocero del grupo, Daniel Urresti, expresó en Twitter que si estos cambios constitucionales "se pretenden poner a votación en esta segunda legislatura sin haber pasado por estos filtros, simplemente no votaremos ni a favor ni en contra".

Gupioc aseguró que su portavoz se refirió a las reformas de inmunidad e impedimentos para personas condenadas.

Mientras que el vocero de UPP, José Vega Antonio, dijo que en su bancada vienen consultado con especialistas sobre la constitucionalidad del impedimento que se busca regular.

“Los tratados internacionales dicen que no se puede violar la presunción de inocencia. Yo no estoy de acuerdo en que se ponga en agenda un tema para frenar la participación de las personas. No descartamos votar en contra”, sostuvo.

El domingo 5, tal iniciativa fue aprobada en primera votación con el apoyo de 111 congresistas, incluidos los de Podemos Perú y UPP. Solo 14 legisladores de Fuerza Popular la rechazaron.

Si en la sesión virtual de hoy retroceden Podemos Perú y UPP, serían 24 votos menos, con lo cual la reforma de impedimento para que postulen personas condenadas en primera instancia podría bloquearse.

Al tratarse de una enmienda constitucional, si en esta legislatura el proyecto no es aprobado con 87 votos, se iría al archivo y los sentenciados podrán participar en las elecciones generales del 2021, además de los comicios regionales y municipales.

Bancadas a favor

Ayer, voceros de cuatro agrupaciones han ratificado su apoyo al proyecto: el Partido Morado (PM), Alianza para el Progreso (APP), Frente Amplio (FA) y Somos Perú (SP).

"Lo importante es votarlo pronto", refirió el vocero morado, Francisco Sagasti.

"Claro que votaremos a favor. Hay que estar atentos", manifestó Lennin Checco del FA.

"En APP apostamos por la decencia en la representación de las autoridades y funcionarios públicos", expresó Fernando Meléndez, de APP.

"Nosotros no vamos a cambiar de posición sobre lo de impedimentos", respondió Rennán Espinoza de Somos Perú, confirmando su apoyo.

Acción Popular y el Frepap no respondieron cómo votarán.

Interpelación en la baraja

La sesión virtual será conducida desde La Libertad. La agenda incluye cuatro mociones de interpelación contra los ministros Martín Benavides (Educación), Víctor Zamora (Salud) y Fernando Castañeda (Justicia).

Bastarán 49 votos a favor para que los ministros sean interpelados la próxima semana. De momento, UPP y el Frente Amplio dirigen estas iniciativas. Las demás agrupaciones evalúan sus decisiones.

El texto que debe ratificarse

Reforma modifica el artículo 34 de la Constitución para prohibir la participación de sentenciados en elecciones.