Alianza para el Progreso no apoyará interpelaciones a ministros, señala Carmen Omonte

La congresista Carmen Omonte, vocera alterna de Alianza para el Progreso, afirmó que su bancada decidió no apoyar las mociones de interpelación a tres ministros de Estado que se debatirán este lunes, en la sesión virtual descentralizada del Pleno del Parlamento que se realiza en Trujillo.

En declaraciones para Canal N, la legisladora mencionó que, a pesar de ello, su agrupación política respetará la decisión a la que arribe las demás bancadas en el pleno, ya que, según consideró, es importante que la población escuche las explicaciones de los integrantes del Gabinete Ministerial sobre sus acciones durante el estado de emergencia por el nuevo coronavirus (COVID-19).

“En el partido tomamos la decisión de no apoyar las interpelaciones, pero evidentemente las respetamos. Es importante que la ciudadanía escuche aquello que está haciendo el Gobierno. Siempre va a ser saludable que los ministros puedan responder”, manifestó.

De acuerdo a la agenda de la presente sesión plenaria, los miembros de la representación nacional discutirán convocar a los titulares de los ministerios de Salud, Víctor Zamora; de Educación, Martín Benavides; y de Justicia, de Fernando Castañeda.

Asimismo, Omonte Durand mencionó que el presidente de la República, Martín Vizcarra, debería evaluar algunos cambios en el Consejo de Ministros, empezando por su titular, Vicente Zeballos.

“El de Justicia por muchas razones no ha dado la talla. El Ministerio de Inclusión Social creo que evidentemente no ha dado la talla, no se ha podido satisfacer lo que se necesitaba. El Ministerio de Salud también tiene que responder. Los demás ministerios son muy tibios, no se está visibilizando su acción y es un tema que tiene que evaluar el presidente”, continuó.

Sobre esta sesión del Pleno, que, a diferencia de otras, se realiza de forma virtual desde Trujillo, región La Libertad, Omonte Durand comentó que “no es una imprudencia”, ya que solo han viajado los miembros de la Mesa Directiva, presidida por Manuel Merino, algunos voceros, y un reducido personal administrativo.

