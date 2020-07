Una denuncia periodística señala al alcalde de Jesús María, Jorge Quintana, por haber intentado sobornar a un testigo clave en la investigación que se le sigue por supuestamente haber favorecido en campaña a la ahora congresista por Acción Popular, Mónica Saavedra.

De acuerdo al informe de Panorama, el abogado Luis Augusto Alvíteres Arata recibió una oferta de 10 mil dólares y un puesto de trabajo fraguado en las entrañas del partido a cambio de poner micrófonos para espiar a la extrabajadora municipal Mónica Tissoni, principal artífice de la denuncia que se le sigue al alcalde Jorge Quintana y la congresista Mónica Saavedra.

Los hechos

El primer acercamiento entre Luis Augusto Alvíteres Arata y Jorge Quintana se dio en setiembre del 2018, cuando el entonces candidato a la alcaldía de Jesús María por Acción Popular le habría ofrecido un puesto en el Ministerio de Justicia a cambio de quedarse con la mitad de su sueldo y usarlo para su campaña.

En aquella época, el ministro de Justicia era Salvador Heresi y el intermediario del ilícito ofrecimiento, según la denuncia, fue su hermano Fernando Heresi, por ese entonces compañero de campaña a la alcaldía de Quintana y hoy teniente alcalde de Jesús María. El trato no se concretó.

Para el 22 de febrero del 2020, el joven abogado fue contactado por la extrabajadora municipal Mónica Tissoni para que, en su condición de pareja de la entonces jefa de Protocolo de Jesús María, Leila Rodríguez (quien si se plegó a la plancha de Quintana), lo ayudara a recabar pruebas para seguir investigando a Jorge Quintana.

Luis Augusto Alvíteres Arata decidió entonces contárselo a su pareja Leila Rodríguez y fue ella quien al siguiente día se lo informó al alcalde. Enterado del hecho, Quintana citó a ambos para tocar el tema en La Bodega de la Trattoria de Miraflores.

Es en esta reunión que el alcalde por Acción Popular propone a Luis Augusto Alvíteres Arata “sembrar” micrófonos en su domicilio y tenderle una trampa a su confidente Mónica Tissoni a cambio de 10 mil dólares y un puesto de trabajo en la municipalidad de San Borja, regentada por el también accionpopulista Alberto Tejada.

“Entre los candidatos de Acción Popular se ayudan de esa manera: uno se pasa (puestos de trabajo) al otro y viceversa en las municipalidades”, manifestó el joven abogado, quien después decidió presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú consignando el ofrecimiento orquestado por su ahora expareja Leila Rodríguez.

¿El motivo? Tras rechazar esta segunda propuesta, Alvíteres Arata fue incluido por Jorge Quintana en una denuncia de conspiración en contra de Mónica Tissoni por intento de asesinato a manos de “sicarios” contratados. Esto derivó en que el abogado ahora se sume a los denunciantes contra el burgoamestre de Jesús María.

La respuesta del alcalde Jorge Quintana

Consultado por la grave denuncia de tráfico de influencias y espionaje, el alcalde Jorge Quintana aseguró que fue Luis Augusto Alvíteres Arata quien lo contactó a él después de hacerse pasar por persona de confianza de Mónica Tissoni.

“En ningún caso he ofrecido algo a cambio de la grabación (...) Yo lo estoy denunciando porque este señor me fue a buscar para decirme que ella le había pedido buscar sicarios para acabar con mi vida. Él me ofrece grabarla a cambio de nada”, aseguró.

