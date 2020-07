El Gobierno Regional del Callao está siendo investigado por presuntos actos irregulares en el proyecto “Forjando talentos”, el cual ofrecía clases virtuales de fútbol a cargo de conocidos exjugadores.

A través de videos publicados en las redes sociales, exfiguras como ‘Puchungo’ Yáñez, Roberto ‘la Foca’ Farfán y Mario ‘Machito’ Gómez enseñaban técnicas de ese deporte a niños y adolescentes de la región. Por dicho trabajo, la gestión de Dante Mandriotti pagó hasta S/ 16.100 a un coordinador.

Este programa se desarrolló durante la emergencia nacional por el coronavirus (COVID-19), enfermedad que registra más de 19.000 casos en la región Callao hasta la fecha.

“Hemos visto que están con indumentaria del gobierno regional y enseñan, en un espacio de tres metros cuadrados, ‘pataditas’ en plena pandemia, donde se necesita salud y seguridad ciudadana. ¿Por qué se invierte en hacer pataditas?”, señaló el congresista Paul García, representante por el Callao, para el programa Cuarto Poder.

Añadió que ha conversado con profesores de Educación Física, quienes comentaron que la técnica impartida en los videos no es la correcta. “La gente del Callao no es tonta. Videos mal grabados, mal editados (...) todo lo han hecho de manera irregular”, expresó.

Por su parte, Engie Herrera, procurador anticorrupción del Callao, comentó que tanto su entidad como la Fiscalía han empezado a investigar el proyecto por posible negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo, colusión y peculado.

“Nosotros como Procuraduría hemos denunciado, porque creemos que existen actos irregulares en la contratación del personal que imparte los cursos”, agregó.

Asimismo, Herrera sostuvo que no existe una necesidad para justificar que en plena pandemia los alumnos chalacos tengan más clases deportivas, ya que ellos vienen recibiendo clases virtuales de sus propios colegios.

Cabe resaltar que, según el gobernador Mandriotti, la iniciativa llegaría a 50.000 estudiantes del Callao. Sin embargo, la región solo remitió a la Procuraduría una lista de apenas el 2.4 % del total de estudiantes.

Además, el resultado de las redes sociales muestra que los videos no fueron exitosos, ya que algunos obtienen apenas 3 comentarios, 5 compartidos y 26 me gusta. Otros alcanzan 2 comentarios, 4 compartidos y 38 me gusta.

Contrataciones de Roberto ‘la Foca’ Farfán y ‘Machito’ Gómez

Los exfutbolistas Roberto ‘la Foca’ Farfán y Mario ‘Machito’ Gómez fueron contratados como coordinadores deportivos del proyecto “Forjando talentos”.

En el caso del primero, el Gobierno Regional del Callao le transfirió a Farfán el monto de S/ 7.500. Sus servicios incluían compartir algunos consejos sobre técnicas de fútbol.

Respecto a Mario ‘Machito’ Gómez, exjugador detenido en el año 2014 por manejar en estado de ebriedad, se le pagó S/ 8.400 por el puesto de coordinador deportivo zonal y S/ 4.200 por una orden de contratación cuyo único requisito era ser una persona natural.

Gómez, en diálogo con Cuarto Poder, manifestó que las clases ya no se están dando. “Eso deberían hablarlo con las cabezas, con el profesor José Bolaño. Él es el encargado. Nosotros somos trabajadores, cumplimos con nuestras obligaciones y nada más”, expresó.

La respuesta del Gobierno Regional del Callao

A través de un pronunciamiento escrito, el Gobierno Regional del Callao comunicó que eligieron contratar a estos exfutbolistas porque son chalacos de nacimiento, exseleccionados y deportistas calificados; pese a que solo algunos cuentan con la certificación de entrenadores deportivos, otorgada por la Federación Peruana de Fútbol.

Asimismo, aclararon que no eran profesores, sino coordinadores. Y que en el mes de junio decidieron culminar con el programa para reformularlo. Por último, señalaron que, formalmente, nunca dieron clases virtuales.

Por otra parte, el procurador Engie Herrera sostuvo que han citado a Dante Mandriotti para que aclare los hechos, pues fue él quien promocionó el proyecto.

“Por ahí cuántos Richard ‘Swing’ hay en esos contratos, cuántos vamos a encontrar (...) Ya hemos encontrado irregularidades y ahora evaluamos con la Fiscalía si esto viola la ley de contrataciones del Estado”, añadió.

