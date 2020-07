Edgar Alarcón afirma que UPP lo respalda “por unanimidad”, pese a denuncias

El presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Edgar Alarcón (Unión Por el Perú), afirmó que su agrupación parlamentaria lo respalda por “unanimidad” ante el pedido de la bancada del Partido Morado de renunciar al grupo de trabajo que titula debido a las denuncias presentadas por la Fiscalía de la Nación.

“Nos hemos reunido [con la bancada de UPP], hemos conversado no solo de este tema sino de varios temas que tenemos pendientes. Cuento con el respaldo por unanimidad”, apuntó Alarcón en diálogo con RPP.

Como se recuerda, el último 9 de julio, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó ante el Congreso dos denuncias constitucionales contra Edgar Alarcón Tejada por los delitos de peculado doloso y enriquecimiento ilícito, variantes del ilícito de corrupción, presuntamente ocurridos durante su gestión como jefe de la Contraloría General de la República.

La primera denuncia, por presunto enriquecimiento ilícito, se sustenta en un supuesto desbalance patrimonial de S/201 337 24.

En tanto, la segunda, por presunto peculado doloso, indica que Edgar Alarcón habría simulado servicios por un monto de S/81 121 73.

Fuentes de La República confirmaron que la fiscal de la Nación solicitó, entre otros, la autorización del levantamiento de inmunidad de proceso a Edgar Alarcón con el objeto de que las investigaciones puedan continuar.

Ante ello, el parlamentario aseveró que no cometió ningún ilícito y que no se encuentra impedido de continuar al mando de una comisión parlamentaria.

“Yo no he cometido ningún ilícito. De acuerdo al reglamento del Congreso sigo en el proceso de investigación porque no estoy sentenciado y no tendría ningún impedimento para seguir asumiendo la Comisión de Fiscalización”, manifestó.

Por otro lado, indicó que este lunes 13 se reunirá con sus abogados a fin de conocer los términos de las denuncias presentadas en su contra.

“Mañana [lunes] tendré una reunión con mis abogados a ver cuál es el término y trámite debido y, de ser el caso, [si] tengo que recurrir a la renuncia del antejuicio, lo voy a hacer como lo dije el viernes. Para mí las cosas están muy claras”, acotó.

