El congresista Robinson Gupioc de Podemos Perú protagonizó el último sábado un altercado con el comandante Raúl Valladares, responsable de la comisaría de Laura Caller, en Los Olivos, luego que le pidiera que retire su vehículo particular que estaba estacionado en una zona restringida.

Ante el hecho, el general PNP Gustavo Ramírez, asesor legal de la Policía Nacional, en declaraciones con Punto Final informó que el legislador le faltó el respeto a los agentes por lo que lo denunciará, junto a su hermano, quien dijo que trabajaba en el despacho del congresista.

“Este señor la verdad que no sé qué fue a hacer en la comisaria. Al parecer estaba en estado de ebriedad. Esto no puede suceder en el país, aquí todos los ciudadanos son tratados por igual. Vamos a denunciarlo a él y al hermano”, declaró el general Ramírez este domingo.

La autoridad policial señala que el vehículo del parlamentario era particular y ambos dijeron que era del Estado. Agregó que en el parte policial el integrante de Podemos Perú intentó ingresar a la comisaría para fiscalizar sin informar del hecho y menos haber seguido el proceso correspondiente. Agrega que parecía estar en estado de ebriedad.

Congresista Gupioc responde

Al respecto, Robinson Gupioc negó las imputaciones y reitera que fue el comisario de la sede policial quien le faltó el respeto por hablarle de manera altanera a él como a sus subalternos. Señala que se dirigió al oficial porque le indignó la manera en la que maltrataba a los efectivos policiales.

“Fue para que dejen de gritar a los suboficiales y me presento, el señor me dice muéstreme sus credenciales y luego me pide mi DNI, me dice ‘para mí usted es un ciudadano más’ de forma altanera y me pide que retire mi carro. Mi indignación era en cuanto a la postura del señor para todo el ciudadano, yo no he querido beneficiarme de mi investidura”, declaró el parlamentario para RPP.

Congresista Robinson Gupioc de la bancada Podemos Perú señala que los efectivos policiales le faltaron el respeto.

Sostuvo que se dirigió a la comisaría de Los Olivos porque se iba a reunir con un grupo de la Dirección Regional de Salud de Lima Norte para dar un apoyo a la población en el tema de la saturación de la línea del 113. Al llegar al lugar, mencionó que los suboficiales le atienden muy caballerosamente, y ellos mismos fueron los que le orientaron a estacionarlo donde estaba.

Asimismo, niega haber tomado licor y señala que la situación se ha distorsionado porque el video difundido es solo una parte, luego que el oficial lo haya agredido verbalmente. Agrega haber intentado comunicarse con el coronel para que intermedie el hecho.

Altercado entre congresista Gupioc y oficial

En el video difundido por el dominical y RPP, se observa al oficial le pregunta al parlamentario Robinson Gupioc en qué lo podía ayudar, a lo que el representante de Podemos Perú le reciminaba la forma en la que se dirigió hacia él

El comisario Raúl Valladares le reitera que debe retirar su vehículo porque solo están autorizados a ingresar los vehículos de los afectivos de la PNP como medida de salubridad por la pandemia del nuevo coronavirus. Robinson Gupioc le pide que le diga el lugar en la que podría estacionar su vehículo.

