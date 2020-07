Banda “Los Injertos de Nuevo Ayacucho” amenaza a fiscal Roxana Ramos

Desde que el titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, José Tantaleán Benel, dispuso la ampliación a 12 meses de la prisión preventiva del cabecilla de la organización criminal “Los Injertos de Nuevo Ayacucho”, Yhosbel García Buasbeck (a) “Taita”, han recrudecido las amenazas y una campaña de difamación en agravio de la fiscal especializada en Crimen Organizado de Ica, Roxana Ramos Gutiérrez.

Se trata de una represalia contra la fiscal Ramos porque fue ella quien solicitó al juez Tantaleán que “Taita” y sus lugartenientes permanecieran más tiempo en prisión hasta formular acusación contra los integrantes de la banda, que se dedicaba al sicariato, extorsión y tráfico de terrenos en la provincia de Cañete, en la región Lima.

“Desde que me hice cargo de las investigaciones de “Los Injertos de Nuevo Ayacucho”, mediante panfletos y redes sociales me atribuyen pertenecer a una supuesta organización criminal. Y ahora que el juez Tantaleán ordenó la prolongación de la detención preventiva, los que están detrás de la campaña afirman falsamente que sostengo una relación sentimental con el magistrado”, relató a La República la fiscal Roxana Ramos.

“Esta campaña de difamaciones que busca desacreditarme y manchar mi honra no solo en mi condición de mujer, sino como profesional, también incluye amenazas de todo tipo. Pero les aseguro que no me van doblegar, seguiré adelante con el caso que me ha costado mucho sacrificio para para la obtención de pruebas y evidencias contra esta organización que violentó a la población de Cañete”, señaló Ramos.

El imputado Yhosbel García Buasbeck, “Taita”, y 36 de sus secuaces, fueron capturados el 12 de junio de 2017 por agentes de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri, durante un megaoperativo dirigido por la fiscal Roxana Ramos en Cañete, Chincha y Lima . La organización criminal operaba desde el 2015 y se había convertido en el terror de los pobladores, comerciantes, empresarios y transportistas del sur chico de Lima.

En 2017, ordenaron 36 meses de prisión preventiva contra 38 presuntos integrantes de "Los injertos de nuevo Ayacucho". Foto: Poder Judicial.

Miedo en el Sur chico

El 2 de julio de ese año, el juez de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Cañete, Cirilo Suarez Miraval, ordenó la detención preventiva por 36 meses contra Yhosbel Garcia y sus 36 cómplices por los delitos de homicidio, extorsión, tráfico de terrenos y asociación ilícita para delinquir.

Desde esa fecha, tanto la fiscal Roxana Ramos y el juez Cirilo Suárez fueron víctimas de hostigamiento, amenazas y difamación sistemática por parte de elementos de la organización “Los Injertos de Nuevo Ayacucho”.

“La investigación nació a raíz del asesinato del asesor legal de la Municipalidad de Cañete, Luis Núñez Palomino, y del dirigente Rodin Palacios Gonzaga, cuyo caso pasó a la División de Homicidios de la Dirincri de Lima. Después de ocho meses de indagación, y con ayuda de colaboradores eficaces, se determinó que el autor intelectual de los crímenes muertes era Yhosbel García Buasbeck”, explicó la fiscal Roxana Ramos.

Efectivamente, el asesor Luis Núñez y el dirigente de la Asociación de Vivienda Lindo Topara de Cañete, Rodin Palacios, fueron asesinados a balazos en el interior de un restaurante, a media cuadra de la comisaría de Cañete, el 20 de octubre de 2017.

La organización de Yhosbel García, respaldado por un grupo armado, se dedicaba a la apropiación ilícita de terrenos del Estado, que luego lotizaba a nombre de falsas asociaciones de vivienda para a continuación vender los predios.

Evidencias concretas

“Durante el proceso de investigación preliminar se hicieron escuchas telefónicas judiciales en tiempo real. Se determinó que Yhosbel García encabezaba una estructura organizacional con mandos medios y de contención. Además, ‘Taita’ no operaba solo. Tenía gente infiltrada en la Policía Nacional, en el Ministerio Público y en el Poder Judicial . Sus contactos lo ayudaban a perpetrar sus actividades ilícitas”, detalló la fiscal Roxana Ramos.

Durante el proceso de investigación los abogados de los implicados hicieron una serie de requerimientos para el cese de la prisión preventiva de sus patrocinados, y también para apartar del caso a la fiscal Roxana Ramos, atribuyéndole falsamente ser parte de una organización criminal.

Una modalidad de los ataques frecuentes de la organización criminal contra la fiscal Ramos es la fabricación de falsos reportajes de investigación suscritos por personas que no existen en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil del Perú (Reniec).

A la banda de “Taita” también se le atribuye el homicidio del empresario avícola Arístides Cuadrado Roldán.

“Contamos con pruebas y elementos de convicción, 12 testigos claves que están llanos a ir a juicio, declaraciones de agraviados y escuchas telefónicas en tiempo real. Son más de 200 conversaciones entre los integrantes de la organización de Yhosbel García, así como las pericias fonéticas que acreditan las voces de los imputados”, explicó la fiscal Roxana Ramos.

“Estamos en la etapa intermedia y ya presentamos el requerimiento acusatorio en el juzgado, por este motivo el el juez José Tantaleán no ha tenido otra opción que acceder a la prolongación de la detención preventiva. Estamos a punto de iniciar el juicio oral”, anotó la fiscal especializada en Crimen Organizado.

El juez José Tantaleán Benel reemplazó al juez de Investigación Preparatoria, Cirilo Suárez Miraval, debido a que falleció como consecuencia de la epidemia del nuevo coronavirus.

Lo que teme la fiscal Roxana Ramos es que después de la campaña de difamación, la banda de “Los Injertos de Nuevo Ayacucho” pretenda atentar contra su vida.

“Que entiendan de una vez que este caso irá a juicio y que los imputados recibirán la condena que merecen”, advirtió la fiscal.

Los señalados como cómplices de “Taita″ son:

-Juan Choque Palomino.

- Joaquín Evaristo Callañaupa.

-Porfirio Gamboa Tineo.

-José Gutiérrez Herrera.

-Mario Huarcaya Ramírez.

-Marco Vílchez Lobatón.

-Euler Cieza Tantaleán.

-Virgilio Salazar Coronel.

-Walter Baltazar Meza.

-Estanislao Mucha Chumbes.

-Luis Ibañez Mendoza.

-Jaime Acosta Chumbes.

-Juan Honorato Espinoza.

-Mayron Luyo Cerrón.

-Pedro Tasayco Arizaga.

-Abel Mucha Chumbes.

-Graciano Borda Muñoz.

-Norma Oré Ochante.

-Carlos Alva Palomino.

-Walter Calle Vivanco.

-Walter Sánchez Calahua.

-Teresa Núñez Tineo.

-Manuel Cárdenas Sedano.

-Juan Cornejo Almeyda.

-Melquiades Cruz Aguilar.

-Luis Apolaya Castillo.

-Bertha Boyasbek Castillo.

-Yesmina Saavedra Ascanoa.

-Ever Espíritu Gamarra.

-George Villanueva Bruni.

-Jose Almeyda Sánchez.

-Rubí Vílchez Luyo.

-Brian Tolentino Ormeño.

