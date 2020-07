“Lo hicieron en tres horas”

El último lunes 6 de julio, el presidente de la República, Martín Vizcarra, inició la semana felicitando al Congreso por debatir y aprobar en su última sesión plenaria el dictamen que proponía que sentenciados en primera instancia postulen a cargos de elección popular.

Sin embargo, Vizcarra Cornejo no desaprovechó la oportunidad para llamar la atención al Parlamento, ya que, un día antes, la representación nacional “ni siquiera” había puesto en la agenda del Pleno el mencionado dictamen, debido a que cuatro bancadas no firmaron un acuerdo de la Junta de Portavoces.

“En mi mensaje a la nación mencioné que tenía que revertirse la decisión que el Congreso había tomado el viernes. En buena hora que el Parlamento reacciona y cita a un pleno en un domingo y corrige uno de los dos errores: pone en el debate los impedimentos para que los candidatos no puedan postular si tienen sentencias. Lo que no pudieron hacer en todos estos tres meses, lo hicieron en tres horas, desde que escucharon nuestro mensaje”, manifestó.

“Aquí me tienen”

Tras ello, el jefe de Estado se pronunció sobre la decisión del Legislativo de eliminar la inmunidad parlamentaria, del mandatario y de otros altos funcionarios del Estado.

Al respecto, Martín Vizcarra expresó que no tiene “ningún temor” de que se le retire la inmunidad.

“Les digo a los congresistas y a todos los peruanos, no tengo ningún temor a que me quiten la inmunidad presidencial, porque siempre he obrado con transparencia y honestidad, aquí y en cualquier parte, en toda mi vida profesional y como ciudadano”, declaró.

En otro momento, señaló que lo aprobado por el Congreso era una eliminación “distorsionada” de la inmunidad, ya que parte del texto aprobado, el relacionado con la protección de los altos funcionarios del Estado, no pasó por comisión alguna.

“No pisaremos el palito”

Minutos después de las declaraciones de Martín Vizcarra, la Mesa Directiva del Congreso, presidida por Manuel Merino, emitió un pronunciamiento por las propuestas de modificaciones constitucionales aprobadas en la víspera.

Durante ese evento, Merino de Lama respondió al jefe de Estado por sus críticas y señaló que el Legislativo “no pisaría el palito a las expresiones nerviosas” que puedan dar en el Ejecutivo.

Acto seguido, señaló que el dictamen sobre la eliminación de la inmunidad sí fue abordado en la Comisión de Constitución.

“Estará este año en nuestro país”

Dos días después, el presidente de la República volvería a emitir un pronunciamiento. En esta ocasión comentó sobre la decisión del Gobierno de España de aprobar la extradición al Perú del prófugo exjuez supremo César Hinostroza, quien, de acuerdo a la Fiscalía peruana, dirigía la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Sobre ello, Vizcarra saludó esa decisión del Ejecutivo español, considerando que “al igual que el nuestro, es democrático y respetuoso” del Estado de derecho.

“La aprobación de esta extradición es un paso importante para la lucha contra la corrupción y la inmunidad. En función de los plazos que tiene España, tiene todo un procedimiento que se estima que alrededor de a fin de este año 2020 debería estar el magistrado César Hinostroza para que venga y rinda cuentas a la justicia en su país”, manifestó. Sin embargo, agregó que no haría un mayor comentario para evitar que se diga que es un tema político.

“Me someteré”

El último jueves 9, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó dos denuncias constitucionales en contra del congresista Edgar Alarcón, por presuntas irregularidades halladas cuando fue contralor general de la República.

Estas denuncias, que serán evaluadas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, son por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y peculado doloso.

Horas después de conocerse ello, Alarcón Tejada, quien preside la Comisión de Fiscalización, señaló que se someterá a los procedimientos que se curse en el Parlamento.

