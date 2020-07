El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, le dijo a los regidores de la capital que el Poder Ejecutivo le ofreció como “fórmula” para solucionar la problemática del Metropolitano durante la cuarentena, que utilizara dinero de las cuentas de la Municipalidad de Lima, a fin de transferirlo a Protransporte mientras el Ministerio de Transportes y Comunicaciones le transfería el mismo monto al municipio y así no quedara “desfinanciado”.

Ocurrió en la Sesión Extraordinaria de Concejo Nº 7, celebrada el pasado 29 de mayo. En dicha oportunidad, Jorge Muñoz Wells indicó a los regidores que luego de un mes de negociaciones, el Ejecutivo le propuso transferirle más de 24 millones de soles “en el marco del COVID-19″, para así tener la disponibilidad de transferir la misma suma a Protransporte.

“‘Yo te doy la plata en el marco del COVID-19, y tú, ese mismo monto lo sacas de alguna otra cuenta, pero tú le transfieres a Protransporte, para que no se paralice la gestión tanto del Metropolitano como de sus alimentadores y los corredores también'. Esa fue la decisión de parte del Ejecutivo. No teníamos otra alternativa”, manifestó el alcalde de Lima a los regidores.

MTC a la Municipalidad de Lima

En efecto, el 11 de mayo pasado, cuando aún regía la cuarentena que, entre otras medidas, imponía la inmovilización social obligatoria, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones transfirió a la Municipalidad de Lima un total de S/ 24 696 284,00.

El destino de este dinero, según la resolución ministerial del MTC, era “financiar las actividades orientadas a brindar el servicio de transporte en condiciones de salubridad, fomentando medios alternativos de transporte, y adoptando mecanismos inmediatos para seguir protegiendo la salud de la población y para mitigar el impacto sanitario en beneficio de la población a consecuencia del brote del COVID-19″.

De la Municipalidad de Lima a Protransporte

Dieciocho días después, el 29 de mayo, la Municipalidad de Lima acordó transferir la misma suma a Protransporte, “con el objeto de garantizar el funcionamiento de los servicios de transporte público de pasajeros de los Corredores Complementarios y el COSAC 1 - Metropolitano”.

Es decir, para que el Metropolitano y los corredores no dejaran de operar mientras dure la cuarentena, ante la baja de sus ingresos por la inmovilización social obligatoria decretada por el Gobierno ante la pandemia de coronavirus.

De un bolsillo a otro

Ante algunos cuestionamientos en la sesión del Concejo, el alcalde Jorge Muñoz explicó a los regidores que la “fórmula” ofrecida por el Gobierno no implicada en ningún caso una “malversación”.

Para ello, ilustró la “fórmula” de la siguiente manera:

“[...] cuando vamos donde el Ejecutivo y le decimos [que] necesitamos plata para esto [garantizar la continuidad del Metropolitano en la cuarentena], ellos nos dicen ‘Okay, tú tienes una plata en tu bolsillo derecho, pero yo te voy a poner el equivalente en el bolsillo izquierdo, a ti, porque tú eres la cabeza', eres la relación del Estado como bien ha señalado el Regidor Gimaray; ‘a ti te la voy a entregar, [porque] no se la puedo entregar a Protransporte; te la voy a entregar a ti’".

Muñoz Wells explicó a los regidores que la razón de esta “fórmula” obedecía a que el Ejecutivo no quería “que se evidencie esto para que no haya otras personas que me pidan lo mismo”.

“‘[...] te voy a decir ‘usa tu bolsillo derecho'”, continuó Jorge Muñoz, “y el bolsillo derecho es absolutamente utilizable y no hay ningún problema de malversación en ese caso”.

“Es plata que podemos nosotros transferir. Pero lo que estamos haciendo es ‘meteando’ esta plata, este dinero; es decir, nos va a quedar dinero para hacer cosas que están referidas, como era la preocupación de hace un momento de un regidor, para temas relacionados con COVID-19. Porque esa es la transferencia que ha hecho el MTC”, explicó el alcalde de Lima.

Y, ante los cuestionamientos que en la misma sesión se planteaban algunos regidores, Muñoz invocó a los regidores “a poder entender claramente las cosas”:

“Nosotros lo que estamos transfiriendo a Protransporte, son saldos de balance. Y esos saldos de balance son absolutamente transferibles sin ningún problema. Y, además, no nos vamos a ver desfinanciados porque, al final del día, vamos a tener un dinero equivalente en el otro bolsillo [transferido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones], como estoy explicando”.

“No nos puede temblar la mano”

Antes de la explicación sobre “los bolsillos”, a raíz de un intercambio con el regidor Víctor Raúl Aguilar Rodríguez, que cuestionó el modo como se procedía a “subsidiar a un privado” —antes, incluso, de que el Gobierno aprobara subsidiar al transporte público—, el alcalde de Lima manifestó que era una obligación tomar decisiones.

“Frente a situaciones que hemos heredado, y frente a situaciones que se presentan, nosotros tenemos que tomar decisiones. No nos puede temblar la mano para tomar decisiones”, sostuvo.

Y seguido, acotó:

“La única decisión que no podíamos tomar, es quedarnos con los brazos cruzados”.

